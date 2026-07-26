Lluvias y condiciones secas y cálidas: este será el clima en distintas zonas de Honduras este domingo

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 26 de julio continuará el desplazamiento de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño. Este fenómeno meteorológico alterará de forma parcial las condiciones del tiempo en distintas zonas del país durante la jornada.

De acuerdo con el reporte oficial del ente de previsión, la influencia de la vaguada estará generando cielos de nublados a medio nublados, acompañados de lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos. Las precipitaciones de mayor consideración se concentrarán principalmente en los departamentos del occidente nacional.

Por su parte, para los sectores del norte y nororiente de Honduras, las autoridades prevén la presencia de precipitaciones débiles y muy aisladas. A pesar de estas lluvias puntuales, Copeco detalló que en el resto del país continuará imperando un ambiente predominantemente seco y cálido.

En relación con las condiciones marítimas, los análisis meteorológicos indican un panorama estable para los pescadores y navegantes. Tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca se anticipa un oleaje calmo que oscilará entre los 1 y 3 pies de altura.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población del occidente tomar medidas de precaución ante la posible ocurrencia de lluvias repentinas. Asimismo, sugieren a los habitantes de las zonas secas mantener la hidratación adecuada frente a las elevadas temperaturas estimadas para el resto del día.