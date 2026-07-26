Estas colonias de San Pedro Sula no tendrán electricidad este 26 de julio desde las 8:30 am

Cortés, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que este domingo 26 de julio realizará interrupciones programadas del servicio únicamente en un municipio del departamento de Cortés. De acuerdo con la programación, algunos sectores de San Pedro Sula estarán sin electricidad entre las 8:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde, mientras que en otras zonas el corte se prolongará hasta las 5:30 de la tarde, iniciando también a las 8:30.

Listado de zonas que no tendrán electricidad

San Pedro Sula de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde: Colonia Los Ángeles, col. La Sabana, colonias Satélite (I, II, III, IV y V etapa), col. Júpiter, col. San Jorge de Sula, col. San Carlos de Sula (norte), col. San José de Sula (este), col. Saturno, col. Villeda Morales, col. El Edén, col. Sandoval Sorto, El Sauce, col. Perpetuo Socorro, col. Reparto Lempira, Instituto José Trinidad Reyes, Ministerio La Cosecha, sede Club Marathón, estadio Yankel Rosenthal.

San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, res. Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Martha, Santa Clara, col. El Porvenir, col. Indiana, col. El Edén, col. Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, col. Luis García Bustamante, res. Toledo, Los Naranjos, La Alameda, res. Villas Paraíso etapa I y II, res. Mallorca, supermercado La Fuente. San Pedro Sula de 8:30 de la mañana a 5:30 pm: Bo. Santa Anita, bo. Santa Ana, bo. San Fernando (oeste), col. Ruiz (este), YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store, Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar, Supermercado La Colonia, salida a La Lima, bo. Barandillas (sur), col. Smith (sur), col. Alameda, bo. San Fernando (norte), col. Ruiz, col. Geisha, col. Universal, res. La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, colonia Odilón Ayestas, anexo La Florida, Seaboard Marine. Colonia El Limonar, col. Carmen Inva, col. Villas del Carmen, col. Reparto del Carmen, col. Nueva Esperanza, col. Miguel Ángel Pavón Inva, anexo Florida, col. Fernández Guzmán, col. Tepeaca, col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, Clínica Periférica IHSS (Tepeaca), La Libertad, col. Goybi Inva, anexo Florida, col. Hermosa Providencia, col. Santa Rosa, col. San Pedro, col. San Carlos de Sula, col. San José de Sula, col. Centroamérica, Industrias Chamer, Maderas Noriega.