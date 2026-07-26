EN VIVO: Llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras

COMAYAGUA, HONDURAS

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y comercio ilegal de armas, regresó este domingo a Honduras de manera voluntaria para responder a los cargos de fraude y lavado ante la justicia hondureña , y ponerla a prueba, como ha alertado el ente anticorrupción.

La aeronave que traía al expresidente hondureño aterrizó alrededor de las 8:30 de la mañana. Hernández fue el último pasajero en descender del avión y, tras su llegada, sostuvo un encuentro privado con sus familiares antes de cumplir con el proceso de revisión migratoria correspondiente.

Posteriormente, a las 9:30 am, el exjefe de Estado se trasladará hacia la Finca Rocío, en Comayagua, donde ofrecerá sus primeras declaraciones públicas en territorio hondureño.

En ese lugar tiene previsto dirigir un mensaje de agradecimiento a Dios y a las personas que, según su entorno, mantuvieron oraciones durante el tiempo que enfrentó su proceso judicial en Estados Unidos.

El cronograma también contempla el desplazamiento de la comitiva hacia el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

A las 2:00 de la tarde, Hernández brindará una segunda intervención pública, en la que su esposa, Ana García de Hernández, le colocará nuevamente su anillo matrimonial como parte de un acto simbólico. La jornada concluirá con el traslado del exgobernante a su residencia en la capital, de donde salió hace más de cuatro años tras su captura con fines de extradición.

El regreso del expresidente Hernández fue posible después de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol que existían en su contra, tras una solicitud presentada por su defensa para comparecer de manera voluntaria ante la justicia nacional.

Ahora, Hernández deberá responder en Honduras por un proceso penal por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, caso en el que también son señalados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados y empresarios.

La audiencia inicial de declaración de imputación fue programada para el próximo 3 de agosto, cuando conocerá formalmente los cargos y su defensa solicitará que pueda enfrentar el proceso bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.