Paso a paso: Así será la llegada de JOH tras el indulto de Trump: volverá a su vivienda, de donde salió custodiado y esposado

Tegucigalpa

A su descenso, Hernández realizará el control migratorio correspondiente como ciudadano hondureño. Posteriormente, a las 9:30 a. m., el exmandatario se trasladará a la Finca Rocío , en Comayagua, donde ofrecerá su primera participación pública ante los medios de comunicación. En este punto, acompañado de su familia y su representante legal.

JOH arribará al país procedente de los Estados Unidos en compañía de su abogado defensor, Renato Stabile , y de los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado . De acuerdo con el protocolo establecido, el exgobernante será el último en descender de la aeronave, momento en el que se llevará a cabo la reunificación con sus seres queridos.

Con un itinerario marcado por el reencuentro familiar, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien llegará a Honduras para enfrentar la justicia, tiene prevista su llegada a Honduras a las 8:30 a. m. de este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua.

La agenda continuará en horas de la tarde en la capital. Tras el evento en Comayagua, la comitiva se desplazará hacia la terminal aérea de Toncontín, en Tegucigalpa, donde a las 2:00 p. m. el expresidente brindará una segunda intervención. Durante esta actividad, su esposa, la abogada Ana García de Hernández, le colocará el anillo matrimonial que guardó durante su ausencia.

El recorrido concluirá con el retorno del exmandatario a su residencia en Tegucigalpa. JOH llegará a la misma vivienda de la que fue sacado el 15 de febrero de 2022 por agentes policiales —portando chaleco antibalas y esposado de pies y manos— para ser trasladado a una unidad especial previa a su extradición hacia Estados Unidos. Para esta llegada final no se tienen previstas declaraciones a la prensa, manteniéndose únicamente el acceso a los medios de comunicación para la cobertura gráfica y en video.

El exgobernante deberá enfrentar en Honduras un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral en 2013, dentro de una trama en la que también figuran el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados y empresarios.

Un juez competente fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia inicial de declaración de imputación, en la que Hernández conocerá formalmente los cargos y su representación legal solicitará que se le permita afrontar el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

“Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente; la mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos, están en libertad y los demás siguen un proceso común y corriente”, declaró Hernández, sobre la acusación, en una entrevista con EFE, en Miami (EE.UU.).