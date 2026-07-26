Papa, cebolla y tomate lideran el incremento de precios en los mercados

San Pedro Sula, Honduras

El constante aumento en el precio de las verduras de mayor consumo continúa afectando el bolsillo de las familias sampedranas. Aunque algunos productos han mostrado leves rebajas en las últimas semanas, la mayoría mantiene precios superiores a los registrados a inicios de año, elevando el costo de la canasta básica. La papa encabeza la lista de los productos con mayor incremento. A principios de 2026, la libra se vendía a L13, pero semanas atrás alcanzó los L30. Actualmente registra una ligera disminución y se cotiza en L25 por libra, aunque sigue siendo uno de los alimentos con mayor impacto para los consumidores.

El tomate, indispensable en la mayoría de los hogares hondureños, también ha experimentado constantes variaciones. La libra pasó de L10 a L15 en los últimos meses. Una situación similar ocurre con la cebolla, cuyo precio aumentó de L13 a L20 por libra. En tanto, el guineo verde ha mantenido un comportamiento inestable: inició el año a L1 por unidad y en algunos mercados ha llegado a costar hasta L3. José Eduardo Rodríguez, comerciante del mercado Dandy, explicó a Diario LA PRENSA que procuran mantener los precios para no trasladar todo el impacto al consumidor.

"Tratamos de mantener los precios porque sabemos que en otros lugares les suben hasta 10 lempiras a algunos productos. Hay temporadas en las que ciertas verduras escasean y traerlas tiene un costo más elevado", manifestó. El vendedor indicó que buena parte de las verduras que comercializan provienen de La Paz, Siguatepeque, La Esperanza y Olancho, zonas productoras donde las condiciones climáticas, la oferta y los costos de transporte influyen directamente en los precios que llegan a los mercados.

No todos los productos mantienen incrementos. La yuca registró una reducción importante al pasar de L25 a L15 por libra, mientras que las habichuelas también bajaron y actualmente se venden a L15 por libra. Otros alimentos presentan precios relativamente estables, como el repollo, que cuesta L8 por libra; la zanahoria, L15; el pataste, entre L10 y L15; y el chile dulce, entre L5 y L8 por unidad. Los frijoles, otro producto esencial en la dieta hondureña, se comercializan a L22 la libra.