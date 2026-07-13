Los dos giros a la izquierda que aconsejan atender para que el túnel sea efectivo

San Pedro Sula, Honduras

La construcción del túnel en el sector de Río Blanco ya comenzó y se perfila como una de las principales obras de infraestructura vial para reducir el congestionamiento en San Pedro Sula en el bulevar hacia Armenta.

El proyecto, que tendrá un costo de L33,432,463.07, según la adjudicación realizada por la Municipalidad de San Pedro Sula, busca agilizar la circulación de más de 18,000 conductores que diariamente utilizan este corredor.

La obra permitirá que los vehículos procedentes del sector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) crucen por debajo del puente de Río Blanco y se incorporen de manera más fluida al bulevar del norte, en el carril hacia Puerto Cortés, disminuyendo los tiempos de espera en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

El túnel forma parte del plan municipal de infraestructura vial para crear nuevas vías de alivio y mejorar la movilidad urbana, junto con otros proyectos como las cajas puente de la 31 calle, en la colonia Valle de Sula, y del barrio Cabañas.

Aunque respaldó el nuevo proyecto vial, el ingeniero civil Osmín Bautista, exvicealcande de la ciudad y el pionero en los pasos bajo puentes en San Pedro Sula, considera que el diseño aún requiere algunos ajustes para garantizar que la obra cumpla su objetivo.