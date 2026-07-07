Adjudican tercer carril de la CA-4 entre Naco y Chamelecón

San Pedro Sula, Cortés

La ampliación de la carretera CA-4, uno de los principales corredores logísticos del país y una vía clave para la conexión entre el Valle de Sula y el occidente de Honduras, comenzará a tomar forma en los próximos días. El proyecto busca aliviar el congestionamiento vehicular que durante años ha afectado a miles de conductores, especialmente al transporte de carga, mientras se diseña y ejecuta la futura ampliación definitiva a cuatro carriles. El proyecto de ampliación y pavimentación de un tercer carril en la carretera CA-4, en el tramo Naco, Cortés–Chamelecón, ya fue adjudicado y tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente 18 meses. La obra busca mejorar la fluidez del tráfico vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en una de las rutas más transitadas e importantes para el comercio nacional.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ya emitió la orden de inicio. El contrato fue adjudicado a la empresa Eterna S.A. de C.V., mientras que la supervisión estará a cargo de SP y Constructores S. de R.L. Actualmente se realizan trabajos topográficos y las primeras labores incluirán la construcción de muros de contención, así como la remoción de derrumbes para dar paso a la ampliación a tres carriles con carpeta asfáltica, cuyos trabajos físicos comenzarían en los próximos 15 días. Esta obra servirá como una solución temporal mientras se desarrolla el proyecto definitivo de cuatro carriles en concreto hidráulico. En el portal HonduCompras se detalla, bajo el expediente LPNSIT-005-2026, que el proyecto contempla la ampliación y pavimentación de un tercer carril con sello asfáltico, además de la colocación de una microcarpeta sobre los carriles existentes en el tramo Naco–Chamelecón, con una longitud aproximada de 14.10 kilómetros, en el departamento de Cortés. El proceso de licitación inició el 14 de abril de 2026 y la recepción de ofertas se realizó el 11 de mayo del mismo año. El proyecto será financiado con recursos nacionales y tendrá un costo aproximado de 170 millones de lempiras. En entrevista con LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, explicó que esta intervención servirá como una medida provisional mientras avanza el proyecto definitivo de los cuatro carriles de concreto hidráulico. "Tenemos contratados 24.2 kilómetros que van exactamente desde Green Valley hasta Chamelecón", detalló el funcionario. Ehrler agregó que parte de los trabajos se ejecutarán durante la noche para reducir las afectaciones al tránsito vehicular. El ministro también informó que el Gobierno rescindió un contrato de diseño previo para la ampliación a cuatro carriles con el propósito de elaborar un nuevo diseño más sencillo y eficiente, luego de que la propuesta inicial alcanzara un costo de 186 millones de dólares para los 24 kilómetros del proyecto. Según explicó, la ampliación a tres carriles constituye una solución temporal que permitirá atender el congestionamiento mientras se completa el diseño de la obra definitiva.

Problema geológico

Uno de los principales desafíos del proyecto continúa siendo la falla geológica ubicada en la colonia Lempira, en el sector de Cofradía, donde cada temporada de lluvias se registran derrumbes y desprendimientos de rocas que afectan el tránsito hacia el occidente del país. Ante esta situación, Ehrler indicó que será necesaria una solución permanente, como la construcción de un túnel o un puente a desnivel, para evitar cierres recurrentes de la carretera.

La ampliación definitiva a cuatro carriles será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una inversión estimada de 186 millones de dólares, equivalentes a unos 4,951.32 millones de lempiras al tipo de cambio actual. El funcionario adelantó que esta obra no estará concluida en 2026 y que su finalización podría darse entre finales de 2027 e inicios de 2028.

Expertos piden no olvidar la obra definitiva

Osmín Bautista, experto en vialidad, afirmó que además de ejecutar el tercer carril es indispensable resolver de forma definitiva el problema de los derrumbes y avanzar con la construcción de los cuatro carriles. "Esta pavimentación, este tercer carril, no viene a sustituir la gran obra que ha comprometido el Gobierno hacer, los cuatro carriles, pero estamos seguros de que van a cumplir", expresó Bautista. Sobre la solución más adecuada para la falla geológica, existen distintas posiciones entre especialistas. Alejandro Puerto, expresidente noroccidental del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), sostuvo que desde hace tres años propone la construcción de un túnel falso, una estructura de protección edificada a cielo abierto que posteriormente se cubre para simular un túnel natural. "No solo es la solución más efectiva, sino también la más económica. Un puente no es la solución; un túnel falso requiere entre 60 y 70 millones de lempiras, garantiza el paso, y un puente costaría más dinero. Nosotros hicimos algo similar para una empresa privada", comentó Puerto. El ingeniero consideró positiva la adjudicación del tercer carril, aunque reiteró que el objetivo debe seguir siendo la construcción de los cuatro carriles, al menos hasta Cofradía. "Cofradía es una ciudad en desarrollo y San Pedro Sula es un polo de desarrollo importante para el país", sostuvo. Sin embargo, otros especialistas consideran que ni un puente ni un túnel resolverían por sí solos el problema geológico.