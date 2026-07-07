Marathón brinda terrible noticia sobre Francisco "Chelito" Martínez

San Pedro Sula, Honduras.

El mediocampista de 33 años estará alejado de las canchas por aproximadamente seis meses, perdiéndose prácticamente toda la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, así como la participación del conjunto verdolaga en la Copa Centroamericana.

El Club Deportivo Marathón recibió una dura noticia en plena pretemporada. El experimentado mediocampista Francisco "Chelito" Martínez sufrió una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento del equipo verdolaga.

La lesión se produjo mientras el plantel dirigido por el técnico Silvio Rudman realizaba los trabajos de preparación para el inicio de la nueva campaña. Tras las evaluaciones médicas, se confirmó el diagnóstico, encendiendo las alarmas dentro del club debido a la importancia del 'Chelito' en el esquema del equipo sampedrano.

Ante la gravedad de la lesión, Marathón confirmó que Martínez será sometido a una intervención quirúrgica este miércoles 8 de julio de 2026, procedimiento que estará a cargo de un equipo médico especializado y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

A través de un comunicado oficial, la institución verdolaga informó que, una vez concluida la operación, el futbolista iniciará inmediatamente su proceso de recuperación y rehabilitación, el cual será supervisado de forma permanente por el cuerpo médico del club.

"Como familia Verdolaga, expresamos nuestro total respaldo a Francisco en este momento y le deseamos una exitosa cirugía y una pronta recuperación. Confiamos en que, con esfuerzo, disciplina y el acompañamiento de nuestro cuerpo médico, volverá más fuerte a las canchas", expresó Marathón en su pronunciamiento oficial.

La lesión de "Chelito" Martínez representa un nuevo golpe para Marathón, que ya había perdido a otra de sus principales figuras hace apenas unas semanas. El mediocampista se convierte en la segunda baja de larga duración que afronta el conjunto sampedrano, luego de que Alexy Vega sufriera una rotura del tendón de Aquiles en mayo, antes de disputar la gran final del torneo Clausura 2026.

En el caso de Vega, el tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución posterior a la cirugía, por lo que tampoco estará disponible durante buena parte de la nueva temporada.

Cabe mencionar que Marathón cuenta con opciones para cubrir esta posición, entre ellas: Tomás Sorto, Luis Montoya, Jonathan Bueso y el mismo Natanael Martínez, reciente fichaje en el Monstruo Verde. Sin embargo, no se descarta que se contrate un futbolista disponible en el mercado de traspasos.