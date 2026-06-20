Liga Nacional explica nuevo formato del Torneo Apertura con 12 equipos y el descenso

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras, brindó detalles de la inclusión del nuevo equipo a la Primera División para contar con un torneo con 12 clubes y explicó cómo será el formato con el que se jugará dicho certamen.

La Liga Nacional confirmó este sábado de manera oficial que el Independiente de Siguatepeque es el nuevo inquilino de la Primera División, ganándole el puesto al Vida de La Ceiba.

"El formato se va a jugar con dos grupos, uno centro y otro la zona norte, se van a dividir en seis equipos cada grupo, igual forma se ha determinado jugar con 12 clubes y ya se definió cual es el próximo equipo que va a estar en la Liga Nacional. La Asamblea decidió que sea el Club Deportivo Independiente el que va acompañarnos", confirmó Herrera.

"Este es un equipo histórico en la Liga de Ascenso, ha competido con muchos de los equipos que han llegado a la Primera División y hoy la Asamblea de la Liga, después de haberlos escuchados y haber demostrado que tiene capacidad administrativa, capacidad deportiva y además que cuenta con un municipio donde no hay equipo, darle la oportunidad para que venga a Primera División. Creo que un poco es la constancia que ha tenido en la historia de la Liga de Ascenso, que ha peleado muchas finales para ascender y luego la organización y administración que tiene a lo interno del club", comentó.

Independiente se quedó con el puesto que quería el Vida. "Había bastante capacidad para la toma de decisiones porque había oferta por parte de los equipos. Son muchos aspectos, yo no voté, por lo tanto no se cuál es la motivación que tuvieron cada uno de ellos, pero los asambleístas tomaron en cuenta todos los requisitos y la historia de los clubes, la forma en que han competido en la Liga".

En cuanto a la votación de los clubes para decidir, Herrera confirmó que "El resultado de la votación es que la Liga Nacional tomó la determinación de que fuera Independiente. Votaron en secreto, cada quien votó de forma directa por cada equipo".

Herrera mandó un mensaje a los aficionados de las Panteras del Independiente. "Esperamos a la afición de Siguatepeque que nos pueda acompañar en los estadios, que acompañe a su equipo también en la parte financiera porque hay buenos empresarios en Siguatepeque, los equipos necesitan de los patrocinadores para poderse sostener en la Liga Nacional. Darle todo el apoyo que necesita ya que competir en la Liga Nacional es fuerte y necesita no solo de una junta directiva, sino de una comunidad que lo este apoyando".