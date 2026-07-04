Dereck Moncada se estrena con el Lugano FC de Suiza: así le fue al hondureño

Suiza.

El futbolista hondureño Dereck Moncada emprendió un nuevo desafío en su carrera deportiva tras su paso por fútbol colombiano, ahora llega al balompié europeo para defender la camisa del Lugano FC con el sueño escribir su propia historia.

El catracho y su equipo emprendió su primer encuentro amistoso contra el Rapperswill de la segunda división de Grecia donde finalizaron con un empate 1-1.

A pesar de haber llegado recientemente al Lugano, Dereck Moncada disputó 59 minutos del partido, tuvo buenas acciones, pero fue amonestado con tarjeta amarilla.