Paraguay vs Francia, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver los octavos del Mundial

Estados Unidos.

Eso le dio el billete para medirse el sábado con Francia a partir de las 3:00 pm (Horario en Honduras) en coincidencia con el Día de la Independencia en Estados Unidos.

La Albirroja frustró un Francia-Alemania que parecía destinado a los octavos de final al imponerse a los germanos en una caótica tanda de penaltis, en la que el guardameta paraguayo Orlando Gill se erigió como héroe guaraní al contener dos lanzamientos.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026, en el que el muro defensivo de la Albirroja tratará de resistir a la potencia ofensiva de Les Bleus, como lo hizo en dieciseisavos de final al mandar a casa a Alemania.

La cita se producirá en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Paraguay frente a su historia. La Albirroja tiene en Filadelfia una nueva cita con sus demonios: si ante Alemania pudo vengarse de su dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2002, frente a Francia vuelve a un escenario similar al de 1998.

Francia y Paraguay se enfrentaron en los octavos de final de un Mundial en el que Los Galos eran anfitriones y terminarían conquistando su primer título.

La eliminatoria se marchó a la prórroga tras 90 minutos sin goles y, cuando los paraguayos ya veían cerca la tanda de penaltis, Laurent Blanc los mandó a casa en el 114 con un gol de oro. Un desenlace tan o más cruel como el de Oliver Neuville en el 88, cuatro años después.

No es el único precedente entre paraguayos y franceses, que se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres victorias galas y dos empates, incluido otro cruce mundialista: un sorprendente 7-3 en la fase de grupos de 1958, con un triplete del mítico Just Fontaine.

Francia no cuenta con Fontaine pero sí con Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección francesa y a un gol de Lionel Messi en el pulso por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El '10' de Francia suma seis goles -con tres dobletes- de los 13 marcados por la selección de Didier Deschamps, que todavía no ha bajado de los tres tantos por partido y promedia 3,33.

Con un excelso Michael Olise en la media punta y Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y/o Désiré Doué en las bandas, Les Bleus exhiben un ataque vertiginoso que promete poner a Paraguay en muchos más problemas que una Alemania estática y sin ideas.

El plan de Alfaro. Eliminando a Alemania, Gustavo Alfaro ha acallado todas las voces que le criticaron en la fase de grupos por haber salido a asegurar el empate frente a Australia -con riesgo de caer eliminados- tras encajar un 4-1 ante Estados Unidos en su debut.

La Albirroja tiene un plan de partido muy claro: defensa férrea liderada por Gustavo Gómez, contra y presión tras pérdida. Alfaro recupera a Gómez, sancionado por acumulación de tarjetas frente a Alemania, para su centro del campo.

"Va a ser muy difícil porque saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien", avisó Deschamps.

Paraguay no regresó a su campamento base de San José (California) tras su victoria ante Alemania en Boston y lleva ya varios días instalado en Filadelfia, mientras que Francia ha permanecido en Boston, precisamente, como su sede de concentración.

El ganador del pulso entre Francia y Paraguay regresará a Boston para disputar los cuartos de final contra el mejor del pulso entre Canadá o Marruecos, que se producirá este sábado en Houston (Texas).