Avión presidencial ya tiene siete posibles compradores

San Pedro Sula.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional informó que continúa el desarrollo del proceso para la venta mediante subasta internacional del avión presidencial, cuya realización está prevista para el 10 de julio de 2026. De acuerdo con la institución, el procedimiento avanza conforme al cronograma establecido y bajo los mecanismos contemplados por la normativa vigente.

En un comunicado, la dependencia señaló que varias empresas, tanto hondureñas como extranjeras, han mostrado interés en participar en la subasta. Como parte del proceso, siete compañías ya retiraron la documentación necesaria para presentar sus ofertas. Defensa indicó además que comenzaron las inspecciones técnicas de la aeronave. Estas evaluaciones se realizan de forma programada, permitiendo el acceso de una empresa por jornada con el propósito de mantener un control ordenado durante la revisión del bien. Las autoridades también dieron a conocer que quedó integrado el Comité de Subasta, órgano responsable de supervisar el desarrollo del procedimiento de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.