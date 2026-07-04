Seis regidores piden derogar aumento de la tasa vial en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

La controversia por el incremento de hasta un 300 % en la tasa vial municipal en El Progreso sumó este sábado un nuevo capítulo, luego de que seis regidores de la Corporación Municipal solicitaran la convocatoria urgente a una sesión extraordinaria para revisar y derogar la medida.

Los regidores sostienen que el aumento nunca fue discutido ni aprobado por el pleno de la Corporación Municipal, como lo establece la Ley de Municipalidades, por lo que consideran que la decisión carece del procedimiento legal correspondiente.

La petición fue presentada al alcalde Alexander López y a la secretaria municipal, Jazmín Quiroz, con el argumento de que, al tratarse de un asunto de carácter urgente, la sesión extraordinaria debe convocarse de inmediato.

El documento lleva las firmas de los regidores Kenia Perelló, Roberto Orellana, Eduardo Díaz, Mayra Umansor Sagastume, Juan Carlos Santos y Gustavo Cruz.

En la solicitud, los regidores piden dejar sin efecto el incremento a la tasa vial y revisar el procedimiento mediante el cual se aplicó el nuevo cobro a los propietarios de vehículos.

Además, manifestaron que desconocían la resolución que dio origen al aumento y exigieron que se rindan cuentas claras sobre la forma en que fue aprobada la medida.

La petición fue firmada públicamente en presencia de ciudadanos que mantienen protestas contra el incremento, quienes también demandan que la municipalidad explique las razones técnicas y financieras que justifican el alza.

El aumento a la tasa vial ha provocado un fuerte rechazo entre transportistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, que consideran desproporcionado el ajuste aplicado por la municipalidad.

Las manifestaciones derivaron el viernes en bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional, que utilizó gas lacrimógeno y chorros de agua para despejar varios puntos tomados por los protestantes.

Los manifestantes sostienen que el incremento, vigente desde el 1 de julio, representa un fuerte impacto para la economía de las familias y del sector transporte, además de cuestionar que no haya sido socializado previamente.

Hasta el momento, la Alcaldía de El Progreso no se ha pronunciado sobre la solicitud presentada por los seis regidores ni ha confirmado la fecha en que se desarrollaría la sesión extraordinaria solicitada.

Mientras tanto, distintos sectores mantienen la exigencia de que el incremento sea suspendido y revisado mediante un proceso transparente que permita esclarecer si la medida fue aprobada conforme a la ley.