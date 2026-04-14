Advierten de impacto “insostenible” en el costo de la canasta básica en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Economistas hondureños alertan sobre el fuerte impacto que el encarecimiento de la canasta básica está teniendo en la mayoría de los hogares hondureños, especialmente en un contexto donde la pobreza sigue siendo predominante. Alberto Benítez, economista de San Pedro Sula, explicó que, alrededor del 60% de los hogares en Honduras viven en condiciones de pobreza, y de ese grupo, un 40% se encuentra en pobreza extrema, lo que significa que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

“El impacto del costo de la canasta básica es terrible para ese grupo poblacional, muchas familias apenas logran hacer un tiempo de comida al día”, señaló. Benítez indicó que, aunque las cifras oficiales reflejan una inflación general, el aumento en los productos que componen la canasta básica es considerablemente mayor, esto agrava la situación de los hogares más vulnerables. Explicó que factores como el incremento en los combustibles y el aumento en los costos de producción agrícola están impulsando esta alza. Como ejemplo, mencionó el caso de la urea, cuyo precio pasó de 450 a más de 860 lempiras por quintal, duplicando su valor, “estos incrementos inevitablemente se trasladan al precio final de los alimentos”, afirmó. El economista también hizo un llamado a todos los sectores del país, empresarial, político y social a asumir una mayor responsabilidad en la búsqueda de soluciones. “Debemos pensar en una responsabilidad social y económica patriótica. No se trata solo de generar ganancias, sino de asegurar que las inversiones también beneficien a la población”. Añadió que los empleos deben garantizar ingresos suficientes para cubrir el costo de vida, de lo contrario, pierden su propósito social.

Propuesta de ajuste al salario mínimo

En medio de las negociaciones entre el sector empresarial, el gobierno y las centrales obreras, Benítez consideró necesario un ajuste salarial basado en criterios técnicos y realistas. Propuso una estructura de incremento diferenciada: • 8% para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos • 4% para quienes perciben entre 2 y 4 salarios mínimos • 2% para salarios superiores Esto, sumado a la tabla actual por actividad económica y tamaño de empresa, podría generar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Finalmente, lamentó que aún no se haya alcanzado un consenso sobre el salario mínimo, especialmente a las puertas del Día del Trabajador, el 1 de mayo. “Es preocupante que no se llegue a un acuerdo en una fecha tan significativa, considerando el contexto económico que enfrenta el país”, concluyó. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en su último boletín económico de marzo, detalla que en febrero los precios de productos que integran la canasta básica registraron un aumento lo cual impulso a que la "inflación de alimentos alcanzara 4.20%, superando la registrada un año antes, lo que evidencia presiones persistentes en bienes esenciales", aunque "la inflación general se ubicó en 3.46%, mostrando una reducción de 1 punto porcentual respecto al mismo mes de 2025".