¿Cuándo otorgará la Secretaría de Educación el feriado por el Día de las Américas?

San Pedro Sula Honduras.

Ivette Arely Argueta, ministra de Educación, informó que hoy lunes, así como miércoles, jueves y viernes, los estudiantes deberán asistir con normalidad a los centros educativos a nivel nacional, reforzando la continuidad del proceso de enseñanza.

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de actividades académicas para la presente semana, aclarando que las clases se desarrollarán de forma presencial en la mayoría de los días, con excepción del martes 14 de abril, cuando se conmemora el Día de las Américas.

De acuerdo con la funcionaria, la suspensión de clases únicamente aplica para mañana martes, fecha establecida en el calendario cívico como feriado nacional en honor al Día de las Américas, una conmemoración que promueve los ideales de paz, solidaridad y cooperación entre los países del continente.

En un oficio oficial emitido desde la Dirección Departamental de Educación de Cortés, con fecha 10 de abril de 2026, se giraron instrucciones claras a directores municipales, distritales y de centros educativos para cumplir estrictamente con la disposición establecida.

El documento también enfatiza que no está permitido realizar cambios de fecha ni aplicar “puentes” que alteren el calendario oficial, por lo que las actividades académicas deben retomarse inmediatamente después del feriado.

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aclaró que, en el ámbito laboral, el feriado correspondiente al 14 de abril será trasladado al lunes 20 de abril, en cumplimiento del Decreto No. 50-2003.

Esta medida responde a la normativa vigente que regula el traslado de feriados en Honduras, con el objetivo de fomentar el turismo interno y dinamizar la economía del país durante fines de semana largos.

El Cohep también recordó a empleadores y trabajadores que el Código del Trabajo establece que quienes laboren en días feriados deben recibir una remuneración equivalente al doble de su salario diario.