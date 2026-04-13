Estas son las nuevas tarifas temporales del pasaje en rutas interurbanas hacia SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La implementación de nuevas tarifas temporales en el transporte público, especialmente en rutas interurbanas hacia San Pedro Sula, ha generado confusión entre usuarios y transportistas, debido a la circulación de múltiples listados de precios y reportes de cobros irregulares en distintos puntos del país. En los últimos días, se han difundido documentos impresos y listas manuscritas con tarifas que varían dependiendo del recorrido, lo que ha provocado incertidumbre entre la población sobre cuáles precios están oficialmente autorizados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

De acuerdo con tablas atribuidas a transportistas, rutas como Azacualpa y Virrey hacia San Pedro Sula alcanzan los 105 lempiras, mientras que otras como La Flecha se sitúan en 90 lempiras y San Marcos o Pinalejo en 75 lempiras Asimismo, comunidades como Quimistán presentan tarifas de 70 lempiras, mientras sectores como Camalote, La Lancha y Ceibona rondan los 60 lempiras. En tanto, Ceibita registra un costo de 58 lempiras y zonas como Tablón y Laguna se ubican entre los 45 y 46 lempiras. Las tarifas más bajas corresponden a rutas como Naco, Vida Nueva y Cofradía con 30 lempiras, y comunidades como Brisas, Casa Quemada, La Fortaleza y Lempira con un costo de 25 lempiras. Sin embargo, también han circulado listados no oficiales con precios superiores, lo que ha provocado denuncias de usuarios que aseguran estar pagando montos mayores a los establecidos en los cuadros difundidos por algunos sectores del transporte. Ante esta situación, el comisionado del IHTT, Emilio Maldonado, aclaró que no existe aumento en el transporte urbano, especialmente en ciudades como San Pedro Sula.

El funcionario explicó que el gobierno decidió sostener el subsidio al transporte urbano con el objetivo de proteger la economía de las familias hondureñas frente al impacto del incremento en los precios de los combustibles a nivel internacional. En ese sentido, detalló que los ajustes autorizados aplican únicamente al transporte interurbano y suburbano, con incrementos aproximados del 30% en rutas cortas y del 15% en recorridos largos. Maldonado indicó que estos cambios responden a un análisis técnico y a mesas de trabajo con los distintos sectores del transporte, buscando un equilibrio entre los costos operativos de los transportistas y la capacidad de pago de los usuarios. Además, aseguró que el IHTT se encuentra en proceso de actualización de las tablas oficiales por cada corredor, por lo que pidió a la población guiarse únicamente por información validada por las autoridades. El comisionado también advirtió que cualquier transportista que cobre tarifas superiores a las autorizadas será sancionado conforme a la ley, incluyendo multas y otras medidas administrativas. Por su parte, el transportista Nelson Fernández reiteró que en el transporte urbano no debe aplicarse ningún incremento, ya que el gobierno está otorgando un subsidio de dos lempiras por pasajero para compensar a los operadores. Fernández señaló que esta medida busca evitar trasladar el impacto del alza del combustible directamente al usuario, mientras se impulsa un proceso de modernización del sistema de transporte público de San Pedro Sula, donde la tarifa del pasaje se mantiene en 15 lempiras. Asimismo, advirtió que los conductores que aumenten el pasaje sin autorización podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo sanciones por agiotaje, por lo que instó a respetar las disposiciones oficiales. En tanto, el dirigente del transporte Jorge Lanza manifestó que los acuerdos alcanzados con el gobierno son de carácter temporal y buscan evitar paralizaciones o protestas en el sector. Explicó que se han establecido compensaciones y ajustes diferenciados según el tipo de servicio, mientras se desarrolla un análisis más profundo en una mesa técnica que definirá tarifas más estables en el futuro.



Precio de combustibles

Lanza también indicó que el comportamiento del precio del combustible será determinante para establecer nuevas tarifas, por lo que no descartó revisiones adicionales en los próximos meses. A partir de este lunes, los precios de los combustibles registran nuevos aumentos. En San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá un costo de 131.25 lempiras. Por su parte, la gasolina regular sube 4.46 lempiras, alcanzando un precio de 122.55 en Tegucigalpa y 118.22 en San Pedro Sula. En Tegucigalpa, el diésel reportará el mayor incremento, con una subida de 7.21 lempiras, alcanzando un precio de 135.63 por galón. Mientras tanto, usuarios continúan expresando su preocupación por el impacto económico de estos ajustes. Algunos denuncian que, en la práctica, ya están pagando más de lo establecido en varias rutas. El ciudadano Ever Leiva aseguró que el pasaje de La Lima a San Pedro Sula pasó de 17 a 23 lempiras, lo que representa una carga significativa para quienes no han tenido incrementos salariales.