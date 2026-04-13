Daniel Otero revela futuro de Lavallén y aclara tema indisciplina: "Deberían estar dormidos a las 11:00pm"

San Pedro Sula, Honduras.

Otero explicó el motivo por el que estuvo con Carlos ‘Chuy’ Pérez en las gradas del Yankel Rosenthal y detalló que fue lo que sucedió la noche del sábado en la concentración previo al juego ante Platense.

El empresario sampedrano no se ocultó su malestar ante un juego que lo catalogado como “mala tarde”, pero piensa que siguen firmes en la lucha por el título ligero y los otros objetivos plasmados.

Marathón sufrió una dura derrota ante Olancho FC en su casa y al finalizar el juego Daniel Otero, presidente del club, dio la cara ante lo sucedido.

“Ahí tenemos el hotel de concentración y los jugadores debían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en las gradas de sol”, comentó el direigente.

¿Dura derrota tras haber ganado el último clásico disputado?

Lamentable hoy tuvimos un mal resultado, el partido comenzó bien, pero después tuvimos el infortunio de un error de nuestro guardameta. Tuvimos un mal día y estamos expuestos a ellos, ahora hay que ver para al frente.

¿Siguen firmes los objetivos plasmados por parte de Marathón?

Marathón está para competir por el título y las aspiraciones están intactas. Hoy solo fue un mal día ,pero nos vamos a reponer.

Estuvo acompañado de Carlos ‘Chuy’ Pérez, ¿ya lo perdonó?

Se hizo un mal ambiente durante la semana y Carlos no fue de la partida hoy por eso le pedí que nos acompañara y eso demuestra la confianza que le tengo a él. Además, perdón no es la palabra y te hoy a ser sincero no se ha podido probar nada. Han habido especulaciones, rumores y ante esto se han tomado algunas medidas como los dos expedientes disciplinarios que se abrieron, ‘Chuy’ no es ninguno de ellos.

Los jugadores desmiente en sus redes sociales, pero no aparecen en los partidos, entonces, ¿quién tiene la razón?

Ellos tienen derecho a dar su versión, pero nosostros también tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo.

¿Si abrieron expediente es porque tienen información que algo pasó en aquella concentración?

Te voy hablar con honestidad. Ahí tenemos el hotel y los jugadores tenían que estar dormidos a las 11:00 pm y dos estaban aquí en las graderías del estadio, hasta hoy eso es lo que sabemos que tenían que estar durmiendo en el hotel y no en las gradas de sol a esa hora de la noche. Solo Dios y ellos saben lo que estaban haciendo de verdad, no lo podemos comprobar. El expediente se abre por no estar en el lugar que correspondía estar.