'Chuy' Pérez cuenta su versión tras indisciplina en Marathón: "Han sido días muy tensos"

En medio de la polémica que ha rodeado a Marathón en los últimos días, el futbolista Carlos 'Chuy' Pérez salió al paso de los señalamientos tras el triunfo ante Motagua, asegurando que el equipo ha sabido sobreponerse a la presión. El jugador reconoció con Diario La Prensa que han sido jornadas complicadas a nivel interno, marcadas por la tensión y los rumores, pero destacó que el grupo mantiene el enfoque en seguir trabajando para mejorar en la recta final del torneo. 'Chuy' Pérez, quien estuvo en las gradas del estadio Morazán porque no fue convocado al juego de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, también se refirió a las versiones sobre supuestos actos de indisciplina y la filtración de un video suyo en Puerto Cortés, aclarando que se trataba de un momento personal junto a su familia.

En ese sentido, lamentó que se difunda información que, según él, afecta su imagen sin conocer el contexto real. A pesar de ello, dejó claro que continúa comprometido con el club y concentrado en aportar dentro y fuera de la cancha. El extremo verdolaga resaltó el respaldo que ha recibido tanto del técnico Pablo Lavallén como del presidente Daniel Otero, quienes le han brindado confianza en medio de la situación. Asimismo, admitió que ha habido llamados de atención por parte de la directiva, pero los considera parte del crecimiento profesional.

Finalmente, reiteró que su ilusión de triunfar con Marathón sigue intacta, más allá de no haber sido convocado para el duelo ante Motagua, decisión que calificó como parte del manejo interno del equipo.

ENTREVISTA CON CARLOS "CHUY" PÉREZ