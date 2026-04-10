El penal no pitado a favor del Real Madrid, Girona celebra y en Barcelona se burlan

Las imágenes del empate que cedió el Real Madrid (1-1) contra el Girona en la jornada 31 de la Liga Española 2025-2026.
Los equipos titulares de Real Madrid y Girona en el estadio Santiago Bernabéu.
El cordial saludo de Álvaro Arbeloa y Míchel antes del inicio del partido en el Bernabéu.
Arbeloa sorprendió colocando de titular a Dani Carvajal en el lateral derecho y disputó los 90 minutos.
En el primer tiempo, el Real Madrid intentó tomar ventaja, pero se encontró con el muro de Paulo Gazzaniga y la defensa del Girona que estaba haciendo todo bien.
La jugada que generó mucha molestias en el Bernabéu fue la amarilla a Kylian Mbappé debido a que quedaba solo contra Paulo Gazzaniga y el árbitro pitó falta en ataque del delantero francés.
Sin embartgo, el árbitro Javier Alberola Rojas mostró una cartulina amarilla a Kylian Mbappé por soltarle un manotazo en la cara al defensor del Girona. El francés no lo podía creer.
Hubo una pequeña bronca en ese momento de la falta de Mbappé. Jude Bellingham se encaró con jugadores del Girona.
Jude Bellingham fue otro que volvió al once titular, pero no estuvo acertado. Así se lamentaba en el primer tiempo.
Kylian Mbappé se lamenta tras una ocasión fallada frente al Girona en el Bernabéu.
Kylian Mbappé no pudo marcar contra el Girona. Así era su cara de frustración en el primer tiempo.
El delantero francés del Real Madrid tuvo varias para estrenar el marcador, pero no estuvo fino de cara a portería.
Fede Valverde sí pudo marcar con un disparo potente que se le fue de las manos a Paulo Gazzaniga.
Fede Valverde celebrando su gol con Brahim Díaz. Fue el 1-0 del Real Madrid que ilusionaba al público en el Bernabéu.
Sin embargo, Thoma Lemar se convirtió en verdugo del Real Madrid al marcar con un zurdazo el empate del Girona 1-1 mientras mientras Bellingham, Vinícius y Brahim volvían al trote.
La celebración de Thomas Lemar tras su golazo que amargó a los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu.
Los jugadores del Girona festejando el golazo de Thomas Lemar en el Bernabéu.
La acción más polémica del partido llegó en el minuto 85, cuando se reclamó un penal de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé, quien sufrió un codazo en el rostro.
El momento del codazo del defensa brasileño Vitor Reis al rostro de Kylian Mbappé, pero el árbitro decidió no sancionar la jugada.
Kylian Mbappé cayó al suelo con el rostro ensangrentado tras el fuerte golpe.
Mbappé sufrió un corte en el rostro luego del codazo de Vitor Reis que el árbitro consideró que no era penal.
Kylian Mbappé reclamó penal y el árbitro avisó que desde el VAR le dijeron que no era falta. Todo Real Madrid reclamó la falta.
Kylian Mbappé estaba indignado porque el árbitro no pitó el penal por el codazo que sufrió en el rostro.
Kylian Mbappé se fue en blanco y no pudo marcar para el triunfo del Real Madrid que deja escapar LaLiga.
El 1-1 final deja al Real Madrid en una situación complicada en la lucha por la Liga, sumando otro tropiezo consecutivo tras resultados recientes poco favorables. Mientras tanto, el Girona suma un punto importante en su objetivo de la permanencia.
Y en Barcelona se burlaron del tropiezo del Real Madrid. Enric Masip, adjunto al presidente electo culé Joan Laporta y uno de sus asesores, colgó una foto con él, en la que ambos aparecen muy contentos, con el pulgar hacia arriba y el puño en alto, en señal de victoria. "Sin palabras. ¡¡Amigos!!", escribió, justo después del partido de los merengues.
Gonzalo García entró en los minutos finales del partido, pero poco o nada hizo.
Los jugadores del Girona celebraron el punto obtenido en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid.