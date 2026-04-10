Real Madrid ya firmó su primer fichaje para la próxima temporada: los millones que pagó

Ya el verano pasado se especuló con que Nico Paz podría haber regresado al Real Madrid, pero el cuadro blanco no ejecutó su cláusula de recompra y el atacante argentino continuó defendiendo la elástica del Como. Ahora, este curso sigue a un gran nivel y desde el Santiago Bernabéu no van a dejar pasar la oportunidad para hacerse con los servicios de uno de esos futbolistas que están llamados a estar entre los mejores durante la próxima década.