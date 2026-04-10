Real Madrid ya firmó su primer fichaje para la próxima temporada: los millones que pagó

El Real Madrid ha cerrado su primer fichaje para la próxima temporada 2026-2027, después de que el jugador ya haya firmado su contrato con el club merengue para su vuelta.
Real Madrid está viviendo una temporada para el olvido con crisis de malos resultados, como el último de este viernes 10 de abril en el que el equipo blanco no pasó del empate 1-1 contra el Girona por la jornada 31 de la Liga Española 2025-2026.
Además, eliminado de la Copa del Rey, el Real Madrid está contra las cuerdas en los cuartos de final de la Champions League tras perder 1-2 frente al Bayern Múnich en el duelo de ida.
Álvaro Arbeloa aprobó el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, un jugador que sangre madridista.
En el programa El Chiringuito de Jugones revelaron quién es el primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-2027.
Según el programa español El Chiringuito, Nico Paz ya firmó los contratos para su regreso al Real Madrid antes de Semana Santa.
Numerosos informes apuntaban a que el Real Madrid podría recuperar los servicios de Nico Paz para luego venderlo a algún club de la Premier League, pero El Chiringuito ha confirmado que el jugador regresará al club blanco el próximo 1 de julio y permanecerá en el equipo durante la nueva temporada.
Eduardo Inda, director de OkDiario, desveló en El Chiringuito de Jugones una última hora sobre el futuro de Nico Paz, que dejará el Como el próximo verano para regresar a un Real Madrid que ya ha ejecutado la cláusula de recompra que tiene sobre el futbolista formado en La Fábrica.
"Hay un jugador que ya ha firmado y le va a venir bien al Real Madrid. Se llama Nico Paz", comenzó desvelando Eduardo Inda en el famoso programa español.
"Firmó antes de Semana Santa su vuelta al Real Madrid", añadió el director de OkDiario en el programa que presenta Josep Pedrerol.
El Real Madrid se vio obligado a pagar 9 millones de euros al Como de Italia en concepto de la cláusula de recompra. "El Real Madrid lo vendió por seis millones y ha tenido que pagar nueve. Se incorporará el 1 de julio y llega para quedarse", concluyó Inda.
Nico Paz ha experimentado una enorme evolución en las filas del Como desde que abandonó el Santiago Bernabéu en 2024, ya que el creador de juego ha logrado convertirse en uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.
El brillante rendimiento de Nico Paz bajo la dirección de Cesc Fábregas en el Como le valió una convocatoria de Lionel Scaloni para debutar con la selección argentina, lo que le convierte en un firme candidato a formar parte de la lista para el Mundial el próximo verano.
Desde que Nico Paz abandonara el Santiago Bernabéu en 2024 ha crecido a pasos agigantados en el Como. Sin duda, el mediapunta ha conseguido convertirse en una de las grandes promesas del fútbol europeo y el haberse erigido como una de las grandes estrellas con Fábregas.
Ya el verano pasado se especuló con que Nico Paz podría haber regresado al Real Madrid, pero el cuadro blanco no ejecutó su cláusula de recompra y el atacante argentino continuó defendiendo la elástica del Como. Ahora, este curso sigue a un gran nivel y desde el Santiago Bernabéu no van a dejar pasar la oportunidad para hacerse con los servicios de uno de esos futbolistas que están llamados a estar entre los mejores durante la próxima década.
Tal y como ha informado El Chiringuito, el acuerdo entre el Real Madrid y el propio Nico Paz es total, por lo que una vez acabe la temporada ya se hará oficial el regreso del internacional argentino al Santiago Bernabéu. A los merengues les costará unos 9 millones de euros repescar al joven talento nacido en Tenerife que en el mes de septiembre cumplirá 22 añitos.
El objetivo de Nico Paz cuando salió del Real Madrid fue siempre el de regresar a su casa y triunfar vestido de blanco. Es cierto que tendrá bastante competencia, ya que en la plantilla tendrá a duros rivales como Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz, Franco Mastantuono o Thiago Pitarch, que ha caído de pie en el equipo que dirige Álvaro Arbeloa.