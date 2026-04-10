MP procederá contra empresa que transportaba cianuro tras accidente en Quimistán

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP) informó que realiza las diligencias necesarias para proceder contra la empresa que transportaba cianuro en una rastra involucrada en el accidente en el que murieron nueve personas en Quimistán, Santa Bárbara. El siniestro, que estremeció a la población hondureña, ocurrió la tarde del domingo 5 de abril en la carretera CA-4, en el sector de Camalote, entre un autobús que regresaba al país tras una excursión religiosa a Guatemala y una rastra. El hecho dejó luto en varias familias y continúa bajo investigación para determinar sus causas.

Las víctimas, trasladadas a la morgue forense de San Pedro Sula, fueron identificadas como Javier Deras (de 46 años), conductor del autobús; Francisca Zelaya, madre de Deras; Yarely Rodríguez, esposa de Deras; María Cupertina Ortiz (de 61); Mirna Álvarez (63); Orestila Castellanos (de 64); Lidia Abelina Cubas (de 33); Lidia Elena Cubas; y Ever Fajardo, conductor de la rastra. Seis de ellos residían en la colonia Torocagua de la capital hondureña.

Proceso judicial

El MP indicó que se están finalizando los informes de investigación para emitir el requerimiento fiscal contra la empresa responsable del vehículo que transportaba el cianuro. Según el ente fiscal, una de las líneas de investigación establece que la empresa, cuyo nombre no ha sido revelado, no contaba con los permisos ni requisitos necesarios para transportar este material peligroso, lo que podría derivar en responsabilidad legal.

Asimismo, recordó que el conductor de la rastra figura en el expediente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) como el participante número uno, al haber invadido el carril del autobús y provocado el choque. En cuanto a la investigación, la Fiscalía explicó que trabajan dos equipos: la Fiscalía de Delitos Tributarios y la Fiscalía de Medio Ambiente. Señaló que, al no poder deducir responsabilidad penal al conductor de la rastra debido a su fallecimiento, se analizará una responsabilidad civil y administrativa contra la empresa para que responda con una indemnización a las víctimas.

Otros posibles responsables

El Ministerio Público también informó que se investiga la responsabilidad de la empresa encargada de contratar al propietario de la rastra para el transporte del cianuro, ya que esta debía cerciorarse de que contara con los permisos y protocolos de seguridad para trasladar el material peligro.