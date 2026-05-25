Matan a reconocida abogada en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.

La violencia volvió a enlutar al departamento de Colón luego de que una reconocida profesional del derecho fuera encontrada asesinada dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, municipio de Tocoa.

La víctima fue identificada preliminarmente como Yesenia Molina, cuyo crimen ha generado consternación entre familiares, amistades y pobladores de la zona, quienes exigen a las autoridades una pronta investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las versiones preliminares, la profesional se encontraba en el interior de su casa cuando sujetos desconocidos habrían ingresado a la vivienda. Según los primeros reportes, la mujer habría sido torturada antes de ser asesinada presuntamente con un arma blanca tipo cuchillo.