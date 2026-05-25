Matan a joven a pocos metros de una posta policial en Bonito Oriental

COLÓN, HONDURAS

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Cálix, quien murió tras recibir varios disparos en distintas partes del cuerpo.

Un j oven fue asesinado a balazos la noche del domingo a escasos metros de una posta policial en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón , en el nororiente de Honduras.

Según el informe preliminar, los responsables llegaron hasta el lugar donde se encontraba el joven y lo interceptaron mientras permanecía en la vía pública. Sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Tras el ataque armado, salió a la luz un video que captó el momento exacto del crimen. En las imágenes se observa a dos hombres descender de un vehículo.

Uno de los sujetos sacó un arma de fuego, mientras su acompañante permanecía vigilando la escena. Segundos después, el atacante abrió fuego contra Cálix y le disparó varias veces.

El joven cayó al pavimento tras los impactos de bala, mientras los hechores regresaron rápidamente al automotor en el que se transportaban para escapar del lugar.

De acuerdo con la grabación, los individuos huyeron en una paila doble cabina de color blanco, con rumbo hasta ahora desconocido.

Se conoció que Carlos Cálix estaba sentado sobre una acera al momento del ataque. Además, testigos indicaron que muy cerca de la escena se encuentra ubicada una posta policial.

Agentes policiales llegaron al sitio para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes sobre el crimen. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables ni el posible móvil del asesinato.