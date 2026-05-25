¿Tiene completo el esquema de vacunas? Médicos hacen llamado urgente

Tegucigalpa, Honduras

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió que Honduras enfrenta un escenario de riesgo debido a la circulación activa de enfermedades prevenibles en países vecinos, lo que aumenta la probabilidad de casos importados.

Con la detección del primer caso importado de sarampión en el país, las autoridades sanitarias mantienen activas las alertas epidemiológicas. Ante este escenario, especialistas llaman a reforzar la vacunación infantil para prevenir posibles contagios.

El especialista alertó que el constante flujo de personas hacia países como Guatemala y México, especialmente comerciantes que viajan con frecuencia, incrementa el riesgo de nuevos contagios, por lo que insistió en mantener medidas de control y prevención.

"El sarampión es altamente contagioso. Es una enfermedad viral que puede llegar a ser mortal por sus complicaciones. Pero no todas las personas deben vacunarse ahora, ya que esta vacuna se aplica generalmente a los 12 y 18 meses de edad", explicó Rodríguez.

Ante este panorama, el epidemiólogo hizo un llamado a padres y madres de familia para revisar los carnés de vacunación de los niños menores de dos años y completar los esquemas en caso de estar incompletos.

"Si no tienen completo su esquema, deben iniciarlo o completarlo lo antes posible", enfatizó.

La doctora Ligia Ramos indicó que el resurgimiento de enfermedades como el sarampión también está relacionado con la disminución en la cobertura de vacunación, influenciada en parte por grupos antivacunas.

La especialista señaló que la principal herramienta para evitar brotes es reforzar las campañas de inmunización, especialmente entre los grupos más vulnerables.

"Nos tenemos que enfocar en prevenir y en realizar vacunaciones masivas para evitar estos brotes de sarampión", subrayó.

No obstante, Ramos consideró que, por ahora, no se visualiza una epidemia de gran magnitud debido a que una parte importante de la población cuenta con protección contra la enfermedad.