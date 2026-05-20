En las próximas semanas ingresarán medicamentos oncológicos, asegura IHSS

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó este miércoles que en las próximas semanas comenzarán a ingresar de forma progresiva nuevos lotes de medicamentos oncológicos al almacén central en Tegucigalpa, como parte de un proceso de abastecimiento que busca estabilizar el suministro en la red hospitalaria y de clínicas a nivel nacional.
De acuerdo con la institución, la adquisición de estos fármacos se ha venido realizando mediante mecanismos que incluyen la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), así como compras conjuntas regionales a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA).
El IHSS detalló que a través de UNOPS ya se han adjudicado más de 117 medicamentos, entre ellos 64 de los 70 productos oncológicos contemplados en el listado oficial de medicamentos, un avance significativo en la cobertura de tratamientos para el cáncer.
Las autoridades también indicaron que se han emitido instrucciones para que los distintos centros asistenciales puedan realizar adquisiciones específicas mediante los fondos rotatorios, con el fin de atender necesidades puntuales mientras se completa la cadena de suministro.
Según la planificación institucional, los proveedores comenzarán a realizar entregas de forma escalonada en el almacén central del IHSS en las próximas semanas. Desde allí, los medicamentos serán distribuidos hacia farmacias de hospitales y clínicas.
Cabe recordar que en las últimas semanas pacientes han denunciado la escasez de fármacos utilizados en el tratamiento de distintos tipos de cáncer en el IHSS, entre ellos el carboplatino, un medicamento de quimioterapia clave para tratar el cáncer de cérvix, ovario, mama y cerebro, entre otros, cuyo costo en farmacia privada puede superar los L3,000 por frasco.
En este contexto, el IHSS sostiene que el fortalecimiento de los mecanismos de compra y distribución busca reducir los periodos de desabastecimiento y garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente en áreas críticas como la oncología, donde la disponibilidad oportuna de medicamentos resulta determinante.