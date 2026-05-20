En las próximas semanas ingresarán medicamentos oncológicos, asegura IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó este miércoles que en las próximas semanas comenzarán a ingresar de forma progresiva nuevos lotes de medicamentos oncológicos al almacén central en Tegucigalpa, como parte de un proceso de abastecimiento que busca estabilizar el suministro en la red hospitalaria y de clínicas a nivel nacional.

De acuerdo con la institución, la adquisición de estos fármacos se ha venido realizando mediante mecanismos que incluyen la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), así como compras conjuntas regionales a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA).

El IHSS detalló que a través de UNOPS ya se han adjudicado más de 117 medicamentos, entre ellos 64 de los 70 productos oncológicos contemplados en el listado oficial de medicamentos, un avance significativo en la cobertura de tratamientos para el cáncer.

Las autoridades también indicaron que se han emitido instrucciones para que los distintos centros asistenciales puedan realizar adquisiciones específicas mediante los fondos rotatorios, con el fin de atender necesidades puntuales mientras se completa la cadena de suministro.