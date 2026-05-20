Juez establece que la resolución de Yosary Yasmin Valle se dará a conocer hasta este jueves

Tegucigalpa, Honduras

Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictará este jueves la resolución en el caso de Yosary Yasmin Valle Aguilar, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de tres personas.

La audiencia de lectura de resolución estaba programada para este miércoles a las 3:30 de la tarde; sin embargo, debido a la alta carga procesal del tribunal, la misma fue reprogramada para este jueves a las 11:00 de la mañana.

Yasmin Valle, hija de Miguel Arnulfo Valle, uno de los líderes de la importante organización narcotraficante Los Valle condenado en Estados Unidos, fue detenida la semana anterior mediante una operación coordinada entre autoridades hondureñas y guatemaltecas, con participación de Interpol, unidades especiales y direcciones policiales de ambos países, informó la Policía Nacional.

Según el portavoz policial, el arresto se logró tras labores de vigilancia y persecución, concretándose su captura en la frontera de Corinto, desde donde fue trasladada a Honduras para enfrentar un proceso judicial por su presunta vinculación con tres asesinatos.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida residía en Guatemala para evadir la justicia, aunque es originaria de Copán, zona históricamente vinculada a la estructura criminal de Los Valle, señalada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una de las redes de narcotráfico más activas de Centroamérica.

Durante la operación se decomisaron teléfonos móviles que serán analizados como parte de las investigaciones, mientras que la acusada deberá comparecer ante un juzgado con jurisdicción nacional en Tegucigalpa.