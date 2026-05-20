  1. Inicio
  2. · Mundo

Video del momento en el que maestro sufre un paro cardíaco durante charla en colegio

El profesor Orlando Marrugo murió tras sufrir un aparente paro cardíaco mientras daba una charla; el momento exacto quedó grabado en video

Bolívar, Colombia

El momento exacto en el que un docente sufrió un aparente paro cardíaco mientras impartía una charla frente a estudiantes y otros maestros quedó grabado en video por un estudiante que filmaba la actividad.

Cámara captó los últimos momentos de Esmeralda cuando intentaba escapar

El trágico hecho conmocionó a la comunidad educativa del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, Colombia, luego de que el docente Orlando Marrugo perdiera la vida.

La muerte del profesor Orlando Marrugo quedó registrado en video por uno de los alumnos presentes, en el que se observa cómo el profesor se desploma repentinamente en plena actividad académica y cae al suelo ante la mirada de los asistentes.

La intensa ola de calor que afecta a la región habría contribuido a la emergencia médica que terminó provocándole el infarto. El hecho ocurrió durante una actividad escolar en la que el docente participaba en el marco de una jornada educativa.

Orlando Marrugo era reconocido por su compromiso con la formación de los estudiantes y su cercanía con la comunidad educativa. Pese a ser trasladado a un centro asistencial, posteriormente se confirmó su fallecimiento, generando consternación en la institución y en la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias