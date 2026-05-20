Video del momento en el que maestro sufre un paro cardíaco durante charla en colegio

Bolívar, Colombia

El momento exacto en el que un docente sufrió un aparente paro cardíaco mientras impartía una charla frente a estudiantes y otros maestros quedó grabado en video por un estudiante que filmaba la actividad.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad educativa del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, Colombia, luego de que el docente Orlando Marrugo perdiera la vida.

La muerte del profesor Orlando Marrugo quedó registrado en video por uno de los alumnos presentes, en el que se observa cómo el profesor se desploma repentinamente en plena actividad académica y cae al suelo ante la mirada de los asistentes.

La intensa ola de calor que afecta a la región habría contribuido a la emergencia médica que terminó provocándole el infarto. El hecho ocurrió durante una actividad escolar en la que el docente participaba en el marco de una jornada educativa.

Orlando Marrugo era reconocido por su compromiso con la formación de los estudiantes y su cercanía con la comunidad educativa. Pese a ser trasladado a un centro asistencial, posteriormente se confirmó su fallecimiento, generando consternación en la institución y en la región.