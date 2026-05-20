Ella es la madre de Dereck Moncada: ¿Qué relación tiene el jugador con Maynor Figueroa?

Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, tendrá a los 18 años su primera experiencia en Europa, fue presentado por su nuevo club y muchos se han preguntado ¿quién es su madre? Acá te contamos su historia.
Dereck Moncada se dio a conocer en el fútbol hondureño el 1 de febrero de 2024 cuando debutó en la Liga Nacional con la camiseta del Olimpia.
Tras destacar y quedar libre del Olimpia, Dereck Moncada fue fichado por el Necaxa de México, equipo que lo cedió a préstamo al Internacional de Bogotá de Colombia.
El hijo del exjugador hondureño Maynor Figueroa se destapó en el Inter de Bogotá en su primera temporada y rápido llamó la atención de varios clubes europeos. No llegó ni a debutar en el Necaxa y fue traspasado a un equipo de Europa.
Dereck Moncada fue fichado por el FC Lugano de la Primera División de Suiza y este miércoles 20 de mayo fue presentado por el club suizo.
En el FC Lugano su director deportivo Sebastián Pelzer destacó las condiciones de Dereck Moncada y que el hondureño "encaja perfectamente en nuestro proyecto deportivo". Así lo describe en su página web el club suizo.
Dereck Moncada nació el 30 de noviembre del 2007 y tiene actualmente 18 años, él nació en Talanga, Francisco Morazán y se formó en el Olimpia.
Dereck es hijo de Maynor Figueroa, aunque no del matrimonio del exjugador con Sandra Norales, en el cual procrearon a Keyrol y Keyvan Figueroa, jóvenes futbolistas de las inferiores del Liverpool y Burnley de Inglaterra.
Su abuelo es Mario Moncada, excomisionado de Condepor y exárbitro de Liga Nacional. Además, es quien representa a Dereck y quien lo asesora en temas futbolísticos.
Mario Moncada tiene una hija llamada Laura Elena Moncada, quien es la madre de Dereck Moncada. Ella lo tuvo en el 2007 cuando Maynor Figueroa estaba por llegar al Wigan de Inglaterra.
Ella es Laura Elena Moncada, madre del joven futbolista hondureño Dereck Moncada.
Laura Elena Moncada no es muy conocida en el ámbito nacional.
La progenitora de Dereck Moncada tuvo un trabajo en el gobierno de Xiomara Castro en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Laura Elena Moncada está feliz por la carrera que ha empezado a tener su hijo Dereck en el fútbol.
Dereck Moncada (izquierda) es un año menor que Keyrol Figueroa (derecha). Desde pequeños tienen relación y pese a que Moncada es hijo fuera del matrimonio de Figueroa, sus progenitores hicieron que tuvieran una buena relación como hermanos.
Maynor Figueroa tiene relación con Dereck Moncada, en su momento el mismo Moncada reconoció que su padre lo aconseja y pasa pendiente de su carrera, aunque su abuelo Mario Moncada es quien más influye.
Mario Moncada se ha convertido en un padre para Dereck Moncada, sin embargo, la relación entre Dereck y Maynor Figueroa no está rota. De hecho, Sandra Norales, esposa de Maynor, dijo recientemente que espera ver juntos en la Selección Nacional a Moncada, Keyrol y Keyvan Figueroa.
“Admiro mucho a Dereck y él lo sabe. Es un chico amable, noble, humilde, digno de quitarse el sombrero. Por años sé que la madre de Dereck siempre le ha deseado lo mejor a Keyrol, me consta, así como yo lo he hecho también con Dereck”, dijo Norales recientemente a Fútbol Centroamérica.
El joven atacante de apenas 18 años firmó un contrato por cinco temporadas, vínculo que lo unirá al FC Lugano hasta el 30 de junio de 2031, consolidando así su salto al fútbol europeo tras destacar en Honduras y Colombia.
A nivel internacional, Dereck Moncada también comenzó a abrirse camino con la Selección Nacional. Formó parte de la Sub-20 de Honduras y debutó con la Selección Mayor en noviembre de 2025 durante las eliminatorias mundialistas. Hasta el momento suma tres apariciones con la Bicolor absoluta, dejando claro que es uno de los proyectos más importantes del país de cara al futuro.