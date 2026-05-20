Extranjeros denuncian invasión a sus tierras en Islas de la Bahía

Roatán Islas de la Bahía

Una grave situación de inseguridad jurídica y amenazas mantiene en alerta a la comunidad de inversionistas extranjeros en la zona de Badymor, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, departamento insular de Honduras.

Ciudadanos de nacionalidades estadounidense, canadiense, eslovaca y de la antigua Checoslovaquia han alzado la voz públicamente para denunciar una ola de intimidaciones y el intento de despojo de sus propiedades privadas.

Según los testimonios de los afectados, los responsables de estos actos son presuntos integrantes de la familia Mclaughlin. En su denuncia aseguran que estas personas ingresan de forma ilegal a sus terrenos portando armas blancas (machetes) y amenazándolos con despojarlos de sus viviendas y tierras.

Los inversionistas extranjeros manifestaron que el clima de hostilidad y la falta de garantías sobre la propiedad privada están provocando consecuencias directas en la zona.

Los proyectos turísticos y residenciales actualmente en marcha se han visto gravemente afectados y retrasados debido al temor de los trabajadores y propietarios.

La inseguridad jurídica está frenando la llegada de nuevas inversiones extranjeras, vitales para el desarrollo económico y la generación de empleo en la isla.