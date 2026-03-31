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Saquean 98 viviendas de canadienses en Trujillo tras invasiones

El conflicto iniciado en octubre de 2025 con la invasión de propiedades de ciudadanos canadienses en Trujillo, Colón, escala ahora a un despojo total de bienes en el proyecto Eco Beach

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:24 -
  • Carlos Molina
Saquean 98 viviendas de canadienses en Trujillo tras invasiones

Las denuncias señalan a grupos de la etnia garífuna como responsables de desmantelar las viviendas que permanecían invadidas desde hace meses en Trujillo.

 Foto: Cortesía
Trujillo, Colón

Lo que comenzó como una ocupación ilegal ha escalado hasta convertirse en un despojo total de bienes. Al menos 98 residencias, propiedad de ciudadanos canadienses y ubicadas en el exclusivo proyecto Eco Beach Trujillo, en Colón, han sido reportadas como saqueadas tras permanecer bajo invasión durante varios meses.

Según las denuncias, las viviendas han sido desmanteladas casi en su totalidad. Los responsables no solo se llevaron muebles, electrodomésticos y costosos sistemas de aire acondicionado, sino que incluso arrancaron inodoros, puertas y ventanas, dejando las estructuras en obra gris.

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Las pérdidas son cuantiosas y, en algunos casos, específicas. Se conoció que, en una sola vivienda, el valor de lo robado asciende a 20,000 dólares (más de medio millón de lempiras), únicamente en herramientas de la marca Craftsman, además del menaje del hogar.

“Solo dejaron las paredes y los techos. Se llevaron absolutamente todo lo que representaba el esfuerzo de años de estas familias”, detalló una fuente cercana al proyecto.

Antecedentes de la invasión

El conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando un grupo de personas pertenecientes a la etnia garífuna irrumpió en el complejo habitacional, tomando posesión de las propiedades bajo la modalidad de invasión. Desde entonces, la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros ha sido cuestionada.

Los propietarios señalan a los ocupantes como responsables no solo de la presunta usurpación de tierras, sino también del saqueo sistemático de los bienes dentro de las residencias.

Un grupo de personas invadió las residencias de canadienses en Eco Beach en Trujillo, en octubre de 2025; ahora denuncian que fueron saqueadas.

Un grupo de personas invadió las residencias de canadienses en Eco Beach en Trujillo, en octubre de 2025; ahora denuncian que fueron saqueadas.

 (Foto: La Prensa )

Medidas de presión

Ante la falta de garantías y la ausencia de respuesta de las autoridades para desalojar a los ocupantes y proteger la propiedad privada, los afectados han decidido dejar de pagar impuestos municipales y estatales.

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Manifestaron que no retomarán sus obligaciones tributarias hasta recuperar sus viviendas y recibir una compensación por las pérdidas materiales sufridas.

Este incidente representa un golpe para la inversión extranjera en el corredor turístico del Caribe hondureño, al generar un clima de desconfianza entre la comunidad de residentes internacionales en la zona de Trujillo.

Una de las viviendas que fue saqueada en los últimos días, tras ser invadida meses atrás.

Una de las viviendas que fue saqueada en los últimos días, tras ser invadida meses atrás.

 (Foto: Cortesía )

La Fiscalía del Litoral Atlántico ha recibido al menos 15 denuncias por usurpación de propiedades de ciudadanos canadienses en Trujillo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan avances en los casos. Mientras tanto, las residencias continúan siendo saqueadas, según las denuncias.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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