Garífunas mantienen ocupados 40 condominios turísticos en Trujillo

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, Marlon Santos Laínez, expresó que las invasiones golpean hasta el sector laboral, más de 200 empleos se han perdido a causa de las ocupaciones, con una incidencia directa en el muelle de cruceros.Recordó que el problema de la ocupación se remonta a 2019: “Salió a la luz porque se ha expandido, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/canadienses-abandonaran-honduras-invasion-vivienda-JE27678054" target="_blank">los canadienses tuvieron que salir del país por lo que pasó en Trujillo y otros casos de Tela</a>”.Al menos tres propiedades de afiliados a la Cámara de Comercio de Trujillo permanecen invadidas, "pero sabemos que hay muchos afectados en el municipio que vienen peleando sus casos en los juzgados de la localidad".“Esto afecta en un tema de imagen y con estos problemas el turista local no genera divisas a largo plazo y tampoco los extranjeros visitan por el temor”, lamentó.Además de pronunciarse y exigir respuestas al gobierno, Laínez relató que informaron del problema a la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámara) para realizar gestiones con entidades del gobierno y organizaciones en Tegucigalpa. “A los inversionista nos toca darle recomendaciones a los inversionistas para que puedan salir de estos problemas”, sentenció.