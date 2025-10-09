  1. Inicio
  2. · Honduras

Canadienses abandonarán Honduras luego de invasión en su vivienda

Un video de seguridad captó los hechos que ocurrieron el domingo 5 de octubre en el complejo residencial Trujillo Beach Eco, en la zona de Viejos Marañones, en Trujillo

Canadienses abandonarán Honduras luego de invasión en su vivienda

La pareja de canadienses ha decidido irse del país debido a la inseguridad a la que se vieron expuestos.

Fotografía: cortesía 45TV
Trujillo, Colón.

Un matrimonio canadiense declaró que decidió dejar Honduras después de que su propiedad en Trujillo, Colón, fuera invadida.

Los afectados, de nombre Frey y Sindy, compartieron su preocupación y su esperanza en que "el gobierno haga algo”.

Aumentan las invasiones de propiedades y saqueos en Honduras

Sindy expresó que hace una semana su casa fue invadida y que "no tienen idea de lo que está pasando", esto con respecto a la solución que, según lo que ellos esperan, deben brindar las autoridades hondureñas. Sin embargo, afirmaron que sí abandonarán con mucha tristeza el país después de haber trabajado durante más de 60 años en la adquisición de su vivienda.

También manifestaron que hasta el momento ni el gobierno de Honduras ni el de Canadá se han referido al caso. “Estoy aquí porque no me han resuelto nada sobre lo que sucedió con la propiedad en Trujillo”, explicó Sindy.

Tela: Ministra de Turismo pide diálogo tras invasión de su casa por grupo garífuna armado

Un video de seguridad captó los hechos que ocurrieron el domingo 5 de octubre en el complejo residencial Trujillo Beach Eco, en la zona de Viejos Marañones, en Trujillo. En él se muestra a cuatro hombres encapuchados ingresando al patio de la zona residencial.

El representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, se solidarizó con la comunidad canadiense: “Quiero, en nombre del pueblo hondureño, enviar solidaridad a la comunidad canadiense. Esto no puede estar pasando. Honduras debe garantizar la seguridad jurídica de la comunidad canadiense”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias