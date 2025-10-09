Canadienses abandonarán Honduras luego de invasión en su vivienda

Trujillo, Colón.

Un matrimonio canadiense declaró que decidió dejar Honduras después de que su propiedad en Trujillo, Colón, fuera invadida. Los afectados, de nombre Frey y Sindy, compartieron su preocupación y su esperanza en que "el gobierno haga algo”.

Sindy expresó que hace una semana su casa fue invadida y que "no tienen idea de lo que está pasando", esto con respecto a la solución que, según lo que ellos esperan, deben brindar las autoridades hondureñas. Sin embargo, afirmaron que sí abandonarán con mucha tristeza el país después de haber trabajado durante más de 60 años en la adquisición de su vivienda. También manifestaron que hasta el momento ni el gobierno de Honduras ni el de Canadá se han referido al caso. “Estoy aquí porque no me han resuelto nada sobre lo que sucedió con la propiedad en Trujillo”, explicó Sindy.