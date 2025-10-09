Tela: Ministra de Turismo pide diálogo tras invasión de su casa por grupo garífuna armado

Tegucigalpa, Honduras

La vivienda de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, ubicada en la comunidad de Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, fue ocupada por hombres armados que aseguran representar a un grupo garífuna en defensa de territorios que consideran ancestrales.

El suceso fue confirmado por la propia funcionaria durante una intervención en el programa Frente a Frente, donde explicó que el grupo armado llegó al lugar y ordenó a los cuidadores desalojar la propiedad antes de las seis de la tarde del miércoles, advirtiendo que procederían a tomar posesión del inmueble.

“La casa está invadida, es muy bonita... tengo fe en que vamos a llegar a un acuerdo”, expresó Gómez, quien aclaró que la propiedad fue heredada de sus padres hace más de 30 años y que se encuentra legalmente inscrita.