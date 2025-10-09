Tela: Ministra de Turismo pide diálogo tras invasión de su casa por grupo garífuna armado

La vivienda de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, ubicada en la comunidad de Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, fue ocupada por hombres armados que aseguran representar a un grupo garífuna en defensa de territorios que consideran ancestrales.
El suceso fue confirmado por la propia funcionaria durante una intervención en el programa Frente a Frente, donde explicó que el grupo armado llegó al lugar y ordenó a los cuidadores desalojar la propiedad antes de las seis de la tarde del miércoles, advirtiendo que procederían a tomar posesión del inmueble.
“La casa está invadida, es muy bonita... tengo fe en que vamos a llegar a un acuerdo”, expresó Gómez, quien aclaró que la propiedad fue heredada de sus padres hace más de 30 años y que se encuentra legalmente inscrita.
La ministra también señaló la posible participación de un ciudadano estadounidense que estaría promoviendo estas acciones dentro de la comunidad garífuna, aunque afirmó haber conversado con el patronato local, el cual manifestó su desacuerdo con la invasión.
El incidente ocurre pocos días después de otro hecho similar registrado en Trujillo, Colón, donde un grupo armado tomó control de un complejo residencial habitado por extranjeros. Ambos casos se enmarcan en los reclamos territoriales garífunas reconocidos por una sentencia internacional contra el Estado de Honduras.
Gómez reconoció que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a devolver tierras comunales o indemnizar a los actuales propietarios, aunque admitió que no existen los recursos suficientes para cumplir con las compensaciones establecidas.
“La raíz del problema es que el Estado debe pagar por esas propiedades, pero no hay dinero. Sin embargo, hay espacio suficiente para reubicar a los actuales dueños sin afectar a las comunidades”, declaró la funcionaria.
La ministra instó a que el conflicto se aborde mediante el diálogo y la mediación institucional, señalando que la situación podría servir como oportunidad para avanzar hacia una solución definitiva al tema de la tenencia de tierras en la costa norte del país.