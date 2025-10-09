Crece tensión por invasiones de tierras en zonas turísticas de Honduras

La ocupación ilegal de la propiedad de Gómez, en Triunfo de la Cruz, se suma al reciente caso del complejo residencial Trujillo Beach Eco Resort, donde un grupo de personas —entre hombres y mujeres— irrumpió de forma violenta y saqueó varias viviendas pertenecientes a <b>residentes canadienses.</b>Según información obtenida entre el domingo 5 y el jueves 9 de octubre, los invasores permanecen dentro del complejo, que cuenta con unas 100 viviendas adquiridas por aproximadamente 400 turistas extranjeros.Julio Chi Ham, presidente de la<b> Cámara de Turismo de La Ceiba</b> y expresidente de la Cámara de Turismo de Trujillo, confirmó a LA PRENSA que una familia canadiense permanece en su vivienda por miedo a perderla.“Les dijeron que si salen, no volverán a entrar. Esto ya se salió de control. El Gobierno debe dar seguridad jurídica, y quienes reclaman deben hacerlo por la vía legal”, aseveró.Aunque los afectados interpusieron la denuncia, siguen esperando acciones de las instituciones de seguridad.