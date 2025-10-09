Honduras y El Salvador compiten por el segundo lugar en turismo MICE

San Pedro Sula, Cortés

Honduras y El Salvador compiten por el segundo lugar en turismo de reuniones en Centroamérica. Exceptuando Panamá, Costa Rica se mantiene como líder regional en turismo de reuniones y convenciones. En los últimos cinco años, El Salvador ha experimentado un notable crecimiento en la realización de eventos internacionales que han captado la atención mundial. No obstante, en materia de infraestructura, Honduras no tiene nada que envidiar, aseguran expertos del sector.

Honduras se consolida como un destino de referencia para el turismo de reuniones en la región, destacando su capacidad para albergar eventos de alto nivel. Un ejemplo de ello fue su papel como sede del 41.º Congreso COCAL, celebrado en San Pedro Sula en 2025, así como su participación en la rueda de negocios IBTM Américas, donde reafirmó su liderazgo en este segmento. Sin embargo, persisten retos importantes para el Gobierno, como mejorar la conectividad aérea con tarifas más accesibles, incrementar la promoción internacional y fortalecer la infraestructura vial. Estas acciones son claves para potenciar el sector MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), atraer a más profesionales del turismo corporativo y consolidar alianzas estratégicas internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Buró de Convenciones y Eventos MICE del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) informó a LA PRENSA que las ciudades que lideran la industria MICE en Honduras son San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Copán Ruinas y Roatán. “La capital del país, Tegucigalpa, ha diversificado su rol como sede de eventos, destacándose en la organización de actividades corporativas, deportivas, políticas, sociales y gubernamentales. Su oferta hotelera alcanza las 4,059 habitaciones”, informaron autoridades del IHT.

Los eventos más frecuentes son congresos y conferencias profesionales —especialmente en los sectores médico y académico—, ferias y exposiciones comerciales, eventos corporativos, convenciones empresariales y actividades deportivas y culturales de alcance regional. Entre los factores que los organizadores consideran al elegir a Honduras como sede ideal figuran su capacidad hotelera y disponibilidad de recintos, la conectividad aérea, las facilidades logísticas, los costos competitivos, la oferta turística y experiencias postevento, así como el apoyo institucional y la promoción activa del IHT. El Instituto Hondureño de Turismo participa en seis eventos internacionales al año, entre ferias, ruedas de negocios y congresos especializados en la industria MICE. “Estos espacios permiten posicionar a Honduras en el mercado global, generar alianzas estratégicas con compradores internacionales, promover la marca país y consolidar la presencia de destinos clave como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán, Copán y La Ceiba como sedes confiables para congresos y convenciones”, agregaron representantes del IHT.

San Pedro Sula es la ciudad líder de turismo de reuniones en Honduras

Cada año, en Honduras se realizan alrededor de 350 eventos entre reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, tanto nacionales como internacionales. De ellos, unos 250 se celebran en San Pedro Sula, con asistencia que varía entre 50 y 3,500 personas, sin incluir bodas y conciertos, que también generan una importante derrama económica. Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de San Pedro Sula, destacó que la Capital Industrial cuenta con una sólida infraestructura, tres centros de convenciones con capacidad para más de 7,000 personas y más de 4,000 habitaciones. “El Buró tiene 17 años y he podido ver el crecimiento del turismo de reuniones. Nos hemos ido posicionando a nivel internacional como sede ideal en Honduras y la región centroamericana”, expresó Orellana. Tanto el Buró de Convenciones como el IHT participan cada año en ferias en México, Estados Unidos y otros países de la región, promoviendo a Honduras como destino ideal para eventos internacionales. El turismo de convenciones y reuniones representa más del 30% del ecosistema turístico nacional. Cada turista gasta un promedio de 280 dólares diarios (unos L7,336) y permanece de tres a cuatro días, combinando negocios con ocio. Según datos de las alcaldías, en 2024 San Pedro Sula registró ocho eventos públicos —cuatro nacionales y cuatro internacionales—, principalmente conciertos, que generaron una recaudación de L6,330,060.88 por permisos, tasas y servicios municipales. En el Distrito Central, el año pasado se autorizaron 132 eventos, con una recaudación de L663,000.00. De estos, 42 fueron presentaciones artísticas, 12 conciertos y cinco eventos internacionales. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 65 eventos, con ingresos de L262,520.00.

En Copán Ruinas, en 2024 se autorizaron 18 eventos, entre festivales, ferias artesanales y gastronómicas, programas culturales y muestras de danza folclórica. Además, se realizaron 11 conciertos nacionales y uno internacional. En la Isla de Roatán, se llevaron a cabo cinco eventos —tres nacionales y dos internacionales—, con una recaudación municipal de L103,000.00. Por su parte, en La Ceiba se autorizaron cinco eventos en el marco del Gran Carnaval Internacional de La Ceiba, con una recaudación de L245,250.00. Luis Orellana, presidente de Canaturh en Santa Rosa de Copán, aseguró que la ciudad se ha consolidado como destino para eventos nacionales e internacionales relacionados con el café, la antropología y la cultura. “Por su riqueza cultural, variedad gastronómica y oferta turística, Santa Rosa de Copán está siendo elegida para bodas con entre 100 y 200 invitados, lo que genera ocupación hotelera y dinamiza el comercio. Además de ser una ciudad de servicio, tenemos muchos atractivos turísticos”, afirmó. Santa Rosa de Copán cuenta con más de 45 hoteles que suman 1,300 camas, 48 restaurantes, más de 40 cafeterías y diversos centros de recreación.