Bukele ofrece entrada gratuita al parque El Boquerón para turistas hondureños

El presidente Nayib Bukele ordenó el acceso gratuito al parque nacional El Boquerón para los turistas hondureños que visitan El Salvador durante la Semana Morazánica, según informó un guía turístico del sitio en un video compartido en redes sociales.
El gesto busca reconocer la alta afluencia de visitantes procedentes de Honduras, que han cruzado la frontera aprovechando el feriado largo para conocer distintos destinos salvadoreños. Habitualmente, la entrada al parque tiene un costo de 2 dólares para extranjeros, según la administración del área natural.
De acuerdo con la Secretaría de Prensa de El Salvador, el Gobierno salvadoreño impulsó el arte, la cultura y el turismo como parte de una estrategia para “fortalecer la dinamización del país mediante una oferta variada de destinos turísticos”.
Entre los lugares más visitados figura el Centro Histórico de San Salvador, recientemente renovado y convertido en uno de los principales atractivos para turistas extranjeros.
Miles de hondureños aprovecharon el asueto morazánico para cruzar hacia El Salvador, atraídos por la oferta turística y las mejoras en seguridad.
Durante su recorrido por la capital salvadoreña, los visitantes disfrutaron de música en vivo, espectáculos de luces y presentaciones culturales en el Palacio Nacional de San Salvador.
“El Salvador es muy seguro y no hemos tenido ningún problema. La experiencia ha sido bonita”, expresó Giny Martínez, turista hondureña, durante su visita al Centro Histórico.
“Somos de Honduras, íbamos a la playa Libertad”, dijo un joven hondureño mientras ingresaba junto a su padre, quien expresó de manera eufórica: "¡Viva El Salvador!". Viva Bukele”.
Con fuegos artificiales recibieron a miles de hondureños turistas en El Salvador.
Desde el inicio de la Semana Morazánica, largas filas de vehículos y personas se vieron en el paso fronterizo de El Amatillo, donde muchas familias esperaron horas para ingresar y disfrutar en la nación hermana salvadoreña.