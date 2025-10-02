Playas, montañas y pueblos mágicos que encantan en Honduras

El Cusuco posee una extensión territorial de 234.43 km2, la zona núcleo como el de toda área protegida es intocable, ya que protege a los ecosistemas más altos y en mayor riesgo de perturbación, la zona núcleo está declarada por encima de los 1700 msnm. Las personas que visitan este lugar pueden disfrutar de senderos, de cascadas y sobre todo el contacto con la naturaleza.