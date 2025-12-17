Cantante cristiana cantó gratis en boda de su pastor y terminó humillada

Según relató la artista en TikTok, donde su video superó rápidamente los 2.5 millones de reproducciones, ella aceptó cantar de manera gratuita como un gesto de cariño hacia su pastor. Sin embargo, aseguró que durante el evento no fue tratada como invitada y que incluso le sirvieron comida fría, lo que la hizo sentir relegada y poco valorada.