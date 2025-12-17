Cantante cristiana cantó gratis en boda de su pastor y terminó humillada

La boda del pastor Marco Núñez del Arco y la ex Miss Bolivia Desirée Durán en Santa Cruz de la Sierra, Bolibia se convirtió en el centro de una controversia inesperada. La cantante cristiana Lilibeth Temo, invitada para interpretar alabanzas durante la ceremonia, denunció públicamente el trato que recibió, generando un intenso debate en redes sociales.
Según relató la artista en TikTok, donde su video superó rápidamente los 2.5 millones de reproducciones, ella aceptó cantar de manera gratuita como un gesto de cariño hacia su pastor. Sin embargo, aseguró que durante el evento no fue tratada como invitada y que incluso le sirvieron comida fría, lo que la hizo sentir relegada y poco valorada.
La situación escaló cuando, tras compartir su experiencia, afirmó haber recibido amenazas de demanda por parte de personas vinculadas a la organización del matrimonio.
El tema se volvió tendencia, alimentado por nuevos videos donde la cantante aparece visiblemente afectada mientras detalla el maltrato que asegura haber sufrido.
Desirée Durán se casó civilmente con el pastor Marco Núñez del Arco el pasado 5 de diciembre en la Iglesia Evangélica "Dios con Nosotros" en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La ceremonia fue descrita como íntima, emotiva y con un fuerte componente espiritual, abierta a los miembros de la congregación, según reportes en redes y medios de ese país.
Lo que debía ser una ceremonia íntima y espiritual terminó envuelto en críticas. La unión entre Núñez y Durán, que inicialmente destacó por su carácter emotivo y abierto a la congregación, quedó marcada por el debate sobre respeto, organización y transparencia dentro de eventos religiosos.
Algunos usuarios defendieron el derecho de la cantante a contar lo vivido, pues ella llegó acompañada de su banda al evento del que se le pidió formar parte tres días antes del enlace, y por el cuál tuvo que cancelar compromisos personales. Otro la acusaron de “exponer” un evento privado.
La narrativa pasó de la celebración a la controversia, y la figura de Lilibeth Temo se convirtió en el centro del debate sobre trato, respeto y transparencia dentro de eventos religiosos y sociales.
Otros miembros de la iglesia aseguraron que el pastor también quiso bocadillos gratis para sus invitados. Sin embargo, cuando le dieron el precio, este les dijo que Dios les multiplicaría las ganancias si lo hacían gratis; al no aceptar, los feligreses fueron desinvitados de la ceremonia.
Los comentarios generaron diversas opiniones entre los seguidores quienes tildaron la situación de "abuso espiritual". Por esta razón, Lilibeth Temo dejara de asistir a la iglesia y pidió disculpas por contar todo en redes sociales.