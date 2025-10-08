"Ya hay sistema": El IHSS vuelve a sus respectivas funciones, según gerente

San Pedro Sula, Cortés.

El doctor Henry Andino , gerente general del IHSS, salió en defensa de la institución este miércoles, explicando que la falla se originó por un problema con el proveedor del servicio de internet y que fue solucionada el mismo lunes 6 de octubre.

Luego de varios días de denuncias por parte de miles de derechohabientes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aseguró que su sistema informático ya fue restablecido y que la atención médica continúa con normalidad.

“Hay que recordarle a los derechohabientes que el problema del sistema fue el día lunes. Se resolvió hasta las cinco de la tarde, eso realmente fue un problema para ellos, pero seguimos normales, no hemos tenido ningún otro inconveniente”, dijo Andino.



El funcionario agregó que el incidente técnico afectó temporalmente la emisión de citas y entrega de medicamentos, pero que actualmente el sistema “ya está funcionando como corresponde y como el derechohabiente merece”.



“Le decimos a la población que no ha venido a sacar sus citas o que cree que el sistema está malo, que ya está bueno, ya está restablecido todo”, aseguró.



El pasado 6 de octubre, los pasillos y las afueras de las instalaciones en San Pedro Sula lucían abarrotadas de pacientes que denunciaban no poder acceder a consultas ni medicamentos.



La misma problemática se repitió en el Hospital de Especialidades del IHSS, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, donde decenas de afiliados expresaron frustración ante la falta de atención médica. “No hay sistema”, fue la respuesta que recibieron muchos de ellos, pese a las declaraciones del gerente general.



Andino también recordó que la institución continúa enfrentando un rezago acumulado de citas médicas debido al paro de médicos que duró 52 días.



“Eso hizo un acúmulo de 136 mil citas que tuvimos que readecuar, reajustar y reordenar en el tiempo. La población cree que le estamos negando las citas, pero en realidad estamos haciendo un esfuerzo doble”, explicó el funcionario.



Según el gerente, el IHSS mantiene su compromiso de mejorar la atención a los derechohabientes y evitar nuevas interrupciones en los servicios.



