Fiscalía ha recibido 15 denuncias por usurpación de tierras: "Me quitaron todo"

Ese proceso, realizado con el aval de la comunidad garífuna hace más de 50 años, no fue reconocido por quienes ocuparon el terreno recientemente, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/garifunas-invasiones-trujillo-condominios-turismo-tela-BI27853406" target="_blank">quienes reclaman un derecho ancestral</a>.<br />Brinkley relató que, tras el desalojo, los ocupantes rompieron el portón, ingresaron maquinaria pesada y derribaron árboles. La propiedad, que antes era un refugio de flora y fauna en 10 manzanas de tierra, ahora está devastada.<br />“Tuve que huir. Ahora vivo en una casa prestada en Trujillo, esperando que el Ministerio Público actúe. Ni las autoridades municipales ni las ambientales han llegado a ver el daño”, afirmó. Su hija, nacida en Trujillo, es la heredera de la propiedad actualmente ocupada.