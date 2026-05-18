Nájar hace dura confesión y revela por qué no quiere volver a la Selección

Nashville, Estados Unidos.

Andy Nájar sigue siendo uno de los mejores legionarios de Honduras y habló en una entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA de un asunto que muchos quieren saber: ¿regresará a la Selección Nacional de Honduras? El lateral catracho cuenta detalles de lo que habló con el director deportivo Francis Hernández y se refirió a algunos momentos de su carrera profesional, como las lesiones y su posible fecha de retiro como jugador.

Nájar también relata que durante su paso por el Anderlecht tuvo propuestas del Arsenal y Sevilla, pero la grave lesión que sufrió en su rodilla acabó con toda la ilusión. Por otra parte, revela que le gustaría volver a la Liga Nacional de Honduras y conquistar un título más con el Olimpia.

ENTREVISTA CON ANDY NÁJAR

Sus primeros pasos cuando comenzó a salir su nombre en selecciones menores de Honduras, en el DC United. "Sí, tantos años que han pasado, creo que todavía tengo esos momentos lindos. Es un recuerdo que creo que va a ser imposible poder olvidarlo. Creo que fueron los primeros pasos que di en el fútbol en el año 2010, en el DC United, cuando todo empezó. Creo que ese sueño que tenía de poder ser jugador profesional, se me dio la oportunidad. El DC me abrió las puertas para cumplir ese sueño que desde muy pequeño siempre lo tuve en mi cabeza, en mi corazón. También era el sueño de mi papá poder llegar a jugar a nivel profesional. Él no pudo conseguir ese sueño. Por eso también me puse yo esa meta de poder cumplir el sueño que él en algún momento quiso y no pudo. Yo trabajé fuerte para poder darle esa gran alegría a él, de que pudiera ver que él no pudo conseguir ese sueño, pero uno de sus hijos pudo conseguirlo. Me llena de orgullo haber conseguido ese sueño. Él se ha de sentir demasiado orgulloso, ya que tuve la oportunidad de poder cumplir el sueño que no se le dio". ¿Crees que fue más difícil tu camino porque te tocó hacerlo como extranjero en un país donde muchos tienen ese mismo sueño? "Fue un poco complicado porque cuando yo llego a este país, llego ilegalmente, como todo inmigrante, sin papeles, sin conocer el idioma. Mis padres ya estaban aquí, por ahí se me hizo un poco más fácil, pero con la situación legal de los papeles y todo eso, era un poco complicado. Te voy a contar cómo fue más o menos la historia. Yo empiezo en la Academia DC en el 2008. Luego nos vamos a jugar los partidos de playoff en Los Ángeles. Incluso ahí me va bien gracias a Dios, y hay un ojeador de Pachuca en ese entonces, de México, y se me acerca y me dice: 'mirá, me gusta mucho cómo juegas y nos gustaría que formes parte de Pachuca, te vamos a pagar los estudios, te vamos a pagar bien y todo'. Yo tenía apenas 15 años. Y yo sin papeles aquí. Era una buena oportunidad para mí llegar a un club como Pachuca en ese entonces. Iba a ser una gran oportunidad. Yo le comento a los de DC United que se me está abriendo una puerta en México y como no tengo papel en este país, se me hace difícil que pueda lograr llegar a ser jugador profesional. Y entonces ya que tengo la oportunidad. Hablé con mis padres y ellos estaban de acuerdo en que si me tengo que ir para allá, con mucho gusto ellos se van conmigo. Y en eso DC United me dice: 'no te preocupes, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tú te conviertas en jugador de DC United del primer equipo'. Me quedé tranquilo porque sabía de que ellos estaban siendo sinceros conmigo y ellos querían en realidad que yo formara parte del equipo. Rapidito contrataron un abogado y en tres meses yo ya tenía mi residencia, gracias a Dios. Y rapidito firmé el contrato y ya empecé ahí con DC United". ¿Quién sabe que podías haber sido jugador del Pachuca? Y tu destino hubiera sido diferente. "Claro. No se sabe, pero como te digo, se me abrió una puerta, luego se me cerró, pero se me abrió otra. Me siento agradecido con Dios, creo que fue al final la mejor decisión haberme quedado". Rápidamente te involucraste en el fútbol de Estados Unidos. Tu sueño americano era ser futbolista sí o sí también. "Ese era mi sueño. Yo me puse mi mochilita cuando salí de Honduras y yo dije: 'yo voy a Estados Unidos y voy a conseguir mi sueño allá, sí o sí'. Como sea, de una u otra manera tengo que conseguirlo, porque esa era mi meta, esa era mi mentalidad a pesar de que no tenía nada". Te tocó tal vez ir a cenar y de repente ir al 'jale' temprano, como dicen por allá "Sí. Incluso hubo momentos que yo le iba a ayudar a mis padres a trabajar. Mi mamá y mi papá tenían un restaurante y ellos los iban a limpiar, a veces iban a las 12:00 de la noche, a veces iban a las 3:00 de la mañana. Yo me levantaba, iba con ellos, los acompañaba, ahí les ayudaba a limpiar y todo, y ahí me iba para la escuela". ¿Terminaste la escuela? "Llegué hasta el grado 11, porque como en eso se me dio la oportunidad de firmar con DC, entonces ya no me daba chance de ir a la escuela. Incluso me pusieron una maestra, pero yo como estaba más enfocado en el fútbol, para mí el fútbol lo era todo".

Y qué bueno ha sido el fútbol con vos, ¿no? "La verdad que sí, no me quejo, a pesar de los malos momentos que pasé. Yo siempre le doy gracias a Dios, le doy gracias al fútbol, que he tenido una gran carrera, porque la verdad que no es fácil mantenerse jugando a nivel profesional. Ya son 16 años, no es fácil, pero aquí estamos, seguimos dando guerra". Cuando decís los malos momentos que pasé, ¿a qué te referís? "Los malos momentos de cuando estaba en el Anderlecht, con las lesiones, fueron momentos difíciles para mí, porque incluso yo estaba en mi mejor momento. Justo cuando me pasa la primera lesión de rodilla, yo estaba en mi mejor momento y ya los equipos grandes de España e Inglaterra empezaban a buscarme. Ya cuando vino la primera lesión, se me complicó todo, los traspasos...". ¿Cómo superaste las lesiones? ¿Cómo hiciste que eso quedara atrás? ¿Qué terapia llevaste? "Tuve un entrenador en DC que me ayudó muchísimo. Él pasó las mismas lesiones, pasó la misma etapa que yo pasé de lesión. Él me dijo que me podía ayudar. Me ayudó muchísimo, pero luego, cuando yo decido irme para Honduras, hay mucha gente, y me da risa... Mucha gente que dice: 'ah se vino para Honduras y ya está acabado y ya está en su retiro'. Pero yo lo hice con doble sentido. Lo hice como para sacarme la presión, para volver a disfrutar del fútbol. Llegar a Olimpia era lo mejor que me podía pasar como jugador porque desde pequeñito siempre quise jugar ahí. Quise ganar trofeos en Olimpia. Como te digo, fue la mejor decisión porque pude ir, disfruté, volví a estar sin lesiones, jugué la mayoría de los partidos, jugué con la selección, gané títulos con Olimpia. Luego, se me dio la oportunidad de venir a Nashville y seguimos aquí disfrutando. Creo que mi problema era el mental".

¿Entonces antes de tu llegada a Olimpia no estabas disfrutando del fútbol como años atrás? "No, ya no estaba disfrutando, la verdad. Ya no sentía el mismo amor que sentía para jugar al fútbol. Como que había perdido esa sensación de que te gusta hacer algo, pero no lo disfrutas, ¿me entiendes?". ¿Y te querías retirar? "Sí, en el 2020 cuando estuve en el LAFC. Yo hablé con la directiva del club y les dije que me quería ir porque no estaba mentalmente bien. Había hablado con mi familia y pensaba que a lo mejor me iba a retirar del fútbol. 27 años tenía apenas todavía. Fueron momentos difíciles, pero gracias a Dios los pude superar y seguimos aquí todavía". Cuando estabas con la Selección, ¿te desesperaba ese tema de que podías jugar un partido, pero el otro no? "No, porque al final, obviamente yo quería jugar todos los partidos, pero al final el entrenador es el que decide y a lo mejor él lo hacía en la forma de poderme llevar paso a paso para poder seguir manteniéndome, seguir yendo a la selección y todo eso. La verdad, siempre he respetado las decisiones de los técnicos. Nunca he hecho mala cara ni nada de eso, siempre he respetado". Tu peor enemigo de repente no fueron las lesiones, sino lo mental "Creo que fue más lo mental. Porque si uno no está bien de la cabeza, si uno no está bien mentalmente, le llegan lesiones tras lesiones, y lo tengo confirmado. Y hoy pues gracias a Dios tengo mi mente sana, sin ningún problema ni nada de eso, sin ninguna desconfianza del cuerpo tampoco. Entonces me ha ayudado muchísimo". El prime de Nájar fue en el Anderlecht, con goles en la Champions "La verdad que para mí ese ha sido el mejor momento, haber marcado en Champions, ser el primer hondureño en anotar en Champions, y más a un club como el Arsenal, que es el club de mis sueños, donde siempre quise jugar". ¿Vas con ellos en la Champions? "Sí. Ojalá y deseo que puedan ser campeones, porque se lo merecen. Ojalá que podamos ganar también la Premier League, porque ellos como que son alérgicos a los títulos". ¿Por qué al final no se te dieron los intereses de algunos equipos? Me decís el Arsenal, por ejemplo. "Sí, tuve el Arsenal y Sevilla, pero por las lesiones no hubo nada. Esas lesiones me apagaron todo. Me apagaron mis mejores momentos. Fue muy duro para mí. Tal vez si tuviera la mentalidad que tengo ahora en ese entonces, tal vez estuviera jugando en Europa todavía". ¿Qué tan avanzado llegó a estar ese tema con el Arsenal o el mismo Sevilla? "Del Arsenal casi no sé mucho, pero del Sevilla sí hubo oferta. Creo que ofrecieron ocho millones en ese entonces. Como en ese entonces yo venía siendo el jugador más importante de Anderlecht del campeonato, entonces el club no me quería vender porque fue en la ventana de invierno. El Sevilla hizo la oferta y el club le dijo que ellos no me iban a vender y que volvieran en el verano. Y tres meses después fue donde caí lesionado por primera vez de la rodilla, ligamento cruzado". ¿Y a tu edad le cierras las puertas a Europa? Te lo digo porque yo te miro en un buen ritmo "No le cierro las puertas. Si se me da la oportunidad de ir para allá, yo con mucho gusto me voy. Pero estoy feliz aquí. Estoy tranquilo. La familia está feliz". ¿Cuál es la anécdota que más recordás? "Así por así no tengo ninguna". ¿Una plática con algún futbolista? ¿La felicitación de algún entrenador élite? "Yo casi no era mucho de ponerme a platicar. Solo una vez que me fui a platicar fue Lukaku, como él salió del Anderlecht y habla español. Ese man era muy inteligente, habla como 5 o 6 idiomas. Y justo llegó en ese entonces al club y justo andábamos mal. El club venía jugando mal. Y como yo estaba lesionado, me estaba recuperando, el man me decía que los jugadores que hay no le ponen huevos, por eso el club estaba como estaba. Cosas así". Tienes Olímpicos, Mundial, Europa, hasta campeón en Liga Internacional. ¿Ya te graduaste con lo que has hecho como futbolista? "Honestamente no, yo quiero más. No me conformo con todo lo que he alcanzado, porque obviamente casi he jugado en todas las competiciones que uno como jugador desea jugar, pero no me conformo, quiero más. Me gustaría jugar un mundial de clubes o la Copa Libertadores". ¿Cuántos años más en la MLS? "Yo decía que quería jugar hasta los 35, pero siento que Dios me está regalando los años que he perdido. Hasta que sienta que ya no puedo más, voy a parar". ¿Te gustaría un último baile en Liga Nacional? "Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título". ¿Con quién ese título? "Con Olimpia". Cuando estabas aquí, la familia seguramente estaba muy feliz . "Sí, contenta, la mayoría todos son olimpistas".

¿Y qué opinión tenés luego del año que estuviste acá? El fútbol nacional en comparación con otros, vos que has estado en diferentes lugares. "Le falta bastante. En la intensidad, en jugar más rápido y todo eso, le falta muchísimo a la liga, pero ahí poco a poco, tal vez pasando los años va mejorando. Igual la Selección también, ahorita con la época de jugadores jóvenes, la nueva generación que viene, creo que Francis (Hernández) está haciendo un buen trabajo. Creo que eso era lo que hacía falta en la Selección, una persona así como él. Yo me alegro y espero que le vaya súper bien. Ojalá Honduras vuelva a estar en un Mundial otra vez, porque es bonito". ¿Quién es tu amigo en el fútbol? "MenjÍvar, Alex López... Tengo varios. Choco Lozano, que yo los considero mis amigos". ¿Cuánto ha cambiado la MLS antes de Messi y ahora con él? "Muchísimo, la verdad". ¿Y por qué y en qué? "En todos los aspectos. Es más vista ahora con tener a Messi en la liga. Hay más jugadores de mejor nivel que quieren venir a la MLS. Ya no es como antes que decían que la MLS es para retirados. Ahora veo yo que hay muchos jugadores jóvenes que quieren venir a la MLS. Ya la liga igual está empezando a pagar grandes cantidades por los jugadores para traspasos, para vender. Ha mejorado muchísimo la liga. Y hay mucha gente que la menosprecia, pero uno que está dentro de la liga, uno ve cómo va cambiando, cómo la liga va mejorando al pasar de los años. Al final, la verdad que esta liga más adelante se va a poner más interesante todavía". A México no le será tan fácil como ha sido en el pasado "No, ya no. La MLS ya se va poniendo de tú a tú con la liga mexicana. Y ahora los equipos empiezan a pagar grandes cantidades por transferencias, por traer jugadores, por vender jugadores. Ya eso es un gran cambio. Desde el 2010 que yo estaba hasta hoy, ahora pagan 25 millones por un jugador. Antes, ¿qué era lo más que pagaban por un jugador? 5 millones o tal vez menos. Ahora estamos hablando de 25 o 30. Increíble". ¿Te ha tocado hablar con Messi? "Ahí en los partidos, es bien tranquilo, buena gente. Me recuerdo ese día que estábamos en el partido, me dice: '¿les importa ganar el partido o no?'. Preguntándome él así. Y yo le digo, claro que queremos ganar. ¿Para qué le dije eso? Más bien alboroté a ese muchacho. Dos nos metió después, en el segundo tiempo".

Más lo que lo motivaste. "Sí, hombre, lo motivé más bien. De ahí yo arrepentido, ¿para qué le dije eso al muchacho?". Increíble, todo lo que es el fútbol, las historias. Para contarle a los hijos "Sí, quedan esos momentos para uno contarles a los hijos". En Honduras está pasando un fenómeno bastante positivo. Todos esos chavitos de doble nacionalidad están eligiendo a Honduras. ¿A vos te tocó pasar algo similar? Cómo se toma esa decisión de decir: con Honduras me va a costar más que tal vez con Estados Unidos o España. ¿Cómo se toma ese coraje y esa decisión? "Para mí no fue difícil, porque yo desde pequeño siempre quise jugar, representar a la Selección. Para mí era uno de los sueños que tenía, poder vestir la camiseta de la H. Me acuerdo cuando en Estados Unidos me dicen que ellos están interesados en que yo represente a Estados Unidos. Incluso ellos me invitan al partido de Estados Unidos contra Brasil. Creo que ese, si no estoy equivocado, fue el debut de Neymar en Nueva York. Yo estaba en el palco con el presidente de la Federación de Estados Unidos. Y ahí nos pusimos a platicar. Lo interesado que estaban ellos para que yo representara a Estados Unidos. Pero él me dice: 'si tú sientes que quieres representar a Honduras, no te queremos hacer sentir presionado. Toma la mejor decisión. Si tú decides irte para Honduras, pues solo déjanos saber que vas a ir a jugar con Honduras. Y si vas a representar a Estados Unidos, igual déjanos saber'. Pero yo ya tenía la decisión tomada, que era representar a Honduras. Fue fácil, la verdad. Y para mí, siempre me han gustado los retos. Y obviamente con Estados Unidos... ¿a cuántos mundiales no hubiera ido con Estados Unidos?. Siempre me gustaron los retos y dije que para mí es un reto ir a la Selección, aportar, ayudar y poder conseguir de ir nuevamente a mundiales. Incluso jugué hasta las Olimpiadas de Londres con la Selección. La verdad que hoy en día los jugadores están escogiendo a Honduras porque tal vez el proyecto que les presentaron es motivante para ellos a futuro. Creo que para el jugador es importante que le presenten un proyecto y que al final no le cueste tomar la decisión de representar a Honduras. Que se sientan en confianza de que van a ser tomados en cuenta no solo por unos cuantos partidos y ahí los van a dejar, sino que les van a dar seguimiento y todo. Porque al final, todos nosotros los hondureños queremos ver a la Selección en el mundial. Si hay jugadores que son hijos de padres hondureños, pero nacidos en otros países y quieren representar al país y tienen las cualidades para hacerlo, ¿por qué no darles la oportunidad? Hay que darles la oportunidad porque así como se la merece uno que nació en Honduras, también se la merece uno que no nació en Honduras, pero es hijo de padres hondureños". El tema que todos quieren escuchar de la boca de Andy Nájar: Francis Hernández ha dicho abiertamente que le gustaría contar con vos "Para mí, Francis es un gran tipo. Me presentó el proyecto, tuvimos conversaciones la semana pasada. Me llamó para preguntarme sobre si había reconsiderado nuevamente volver a la Selección. Pero yo le dije que le agradecía mucho por quererme tomar en cuenta y todo, pero que todavía no. No he cambiado la decisión. Uno mismo tiene que ser sincero y decir: Tal vez en el equipo, como ven, me está yendo bien a nivel de equipo y todo eso, pero a veces uno no se siente con la misma motivación de poder representar a un país, porque uno tiene que estar preparado mentalmente para representar a un país, porque uno no va por jugar, ¿me entiendes? Uno sabe, conoce la responsabilidad que uno carga poniéndose la camiseta de la Selección. Cuando tomé la decisión de que me iba a retirar de la Selección, lo dije bien claro que era mi último Mundial y quiero respetar esa decisión que he tomado. Porque al final, obviamente es bonito estar en la Selección, que lo quieran tomar en cuenta y todo. Y como le dije a Francis, que si en algún momento tal vez. No te puedo decir no, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿me entiendes?. Tal vez diga yo que vienen bastantes jugadores jóvenes, tal vez ellos quieren que yo vaya para poder transmitirles experiencias, ayudarlos a ellos, ¿me entiendes? Pero yo ya me siento que para llegar a otro Mundial. No estoy. Si yo en un momento decida volver a la Selección, tal vez sería para encaminar a los jugadores jóvenes a dos o tres años, y de ahí ya se cerraría el ciclo de la Selección para siempre. Pero hasta el momento no. No he decidido todavía si voy a regresar a la Selección. Me mantengo con mi decisión". ¿Te molestó algo? Porque te vemos fin de semana y a un buen ritmo, te miramos titular en el Nashville, compitiendo con grandes estrellas, destacando... ¿Hay algo más a trasfondo de tu 'no' a la H?. "La verdad que no. Es cierto que la edad solo es un número, pero siento yo que es el momento para dar un paso al lado. No quiero que la gente empiece a decirme: 'no, ese ya está viejo, denle la oportunidad a otros jóvenes'. No quiero eso. Entonces mejor, antes de que eso pase, mejor me quedo tranquilo, apoyo desde afuera, como un aficionado más. Al final todos queremos que la Selección vaya al Mundial nuevamente, y que tenga buenos jugadores. Pero no es porque algo me molesta o algo me molestó, sino que ya siento que es el momento para hacerse a un lado, para darle oportunidad a la nueva generación, porque de aquí al 2030, los jugadores que hoy en día tienen 18 años, son cuatro años más, van a tener 24-25. Entonces ya van a estar maduros, van a tener experiencia".

¿Les cierras las puertas a la Bicolor? "Hasta el momento, sí. Como le dije a Francis, si en algún momento siento que puedo ir y aportar a la Selección, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero hasta el momento, me mantengo con mi decisión". ¿Qué tanto te golpeó ese partido contra Nicaragua? "Muchísimo. Ahí fue donde perdimos la clasificación al Mundial. Ese fue el 'jaque mate' para la Selección de Honduras. Ni me lo quiero recordar porque ahí la verdad que fue culpa de nosotros". ¿Ganaron el partido sin haberlo jugado? ¿Sentís que eso pasó? "Entramos confiados de que íbamos a arrasar a Nicaragua. Entramos con esa mentalidad de que ya nos sentíamos ganadores. Nos pasó factura. Me dolió muchísimo porque hubiera sido lindo poderme retirar de la Selección con un nuevo Mundial. Y más aquí en Estados Unidos, que la mayoría de los hondureños pueden ir a ver un partido de un Mundial. Hubiera sido lindo". ¿Lloraste? "Se me salieron las lágrimas. Fue duro. Fue difícil. La verdad no soy una persona que expresa al momento o enfrente de las personas, sino que me gusta mantenerlo solo conmigo mismo. Fue muy duro. Y a veces cuando alguien me pone a hablar ahí de esos partidos, me pega todavía".