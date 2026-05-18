Capturan a alias La More en la Alfonso Lacayo de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

La detenida fue identificada con el alias de La More, de 40 años de edad, originaria y residente del mismo sector donde se realizó su aprehensión.

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a una mujer acusada del delito de tentativa inacabada de homicidio en la colonia Alfonso Lacayo de San Pedro Sula.

Según el reporte policial, la acción se ejecutó tras una denuncia interpuesta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, en la que se alertaba sobre un hecho violento en la zona.

Las autoridades informaron que una persona resultó lesionada presuntamente con un arma impropia, por lo que se coordinó una intervención inmediata en el sector.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales decomisaron un fragmento de botella que supuestamente habría sido utilizado para cometer el hecho, el cual fue embalado como evidencia.

Posteriormente, la sospechosa fue trasladada a la Primera Estación Policial, donde se le elaboró el informe correspondiente.

La mujer fue puesta a disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público, entidad encargada de continuar con el proceso legal.