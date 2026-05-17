Capturan a presunta integrante de la MS-13 en Comayagüela

Una presunta integrante activa de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) durante un operativo ejecutado en la colonia Las Mercedes de Comayagüela.
La sospechosa responde al nombre de Ibis Ibucane Midence Madrid, de 50 años, originaria de Tegucigalpa y habitante de la colonia Las Mercedes, en Comayagüela. Según las investigaciones, era conocida con el alias de “La China” dentro de la estructura criminal.
El operativo se desarrolló mediante un allanamiento dirigido por equipos de investigación de la Dipampco, quienes mantenían vigilancia sobre la sospechosa tras recibir múltiples denuncias que señalaban la vivienda como un supuesto centro de almacenamiento de mercadería de contrabando.
Según las indagaciones de las autoridades, la mujer conocida con el alias de “La China”, estaría presuntamente involucrada en una red dedicada al ingreso y distribución ilegal de productos de contrabando, actividad que habría provocado fuertes pérdidas económicas al Estado hondureño y generado ingresos para la organización criminal con la que se le vincula.
Como parte del operativo, los agentes incautaron 97 cajas de cigarrillos, cuyo valor supera los dos millones de lempiras. De acuerdo con las investigaciones, la mercancía habría sido introducida al territorio nacional de forma irregular.
Las autoridades señalaron que la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por su presunta implicación en el delito de contrabando en perjuicio del Estado de Honduras.
De acuerdo con investigadores de la Dipampco, esta detención representa una afectación significativa para la estructura criminal MS-13, debido a que la sospechosa supuestamente estaba vinculada a operaciones de contrabando utilizadas para generar recursos económicos para la organización delictiva.