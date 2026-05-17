Capturan a presunta integrante de la MS-13 en Comayagüela

Comayagüela, Honduras

Una presunta integrante activa de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) durante un operativo ejecutado en la colonia Las Mercedes de Comayagüela.

La sospechosa responde al nombre de Ibis Ibucane Midence Madrid, de 50 años, originaria de Tegucigalpa y habitante de la colonia Las Mercedes, en Comayagüela. Según las investigaciones, era conocida con el alias de “La China” dentro de la estructura criminal.

El operativo se desarrolló mediante un allanamiento dirigido por equipos de investigación de la Dipampco, quienes mantenían vigilancia sobre la sospechosa tras recibir múltiples denuncias que señalaban la vivienda como un supuesto centro de almacenamiento de mercadería de contrabando.