Hallan asesinado a Alexander Sierra en la aldea Mateo de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA

La víctima fue identificada preliminarmente como Alexander Sierra , originario de Lepaterique y residente en el sector de La Brea, en Francisco Morazán.

Un joven de 19 años fue encontrado sin vida ayer domingo al mediodía en una zona boscosa conocida como “La Calera”, en la aldea Mateo, del Distrito Central.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue hallado con las manos atadas luego de que pobladores alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Familiares informaron que el joven había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 16 de mayo. Asimismo, revelaron que Alexander laboraba en el rubro del transporte.

Las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

El cuerpo será trasladado a la morgue capitalina para la respectiva autopsia e identificación oficial.