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La pena que enfrenta Franklin Ramírez por el asesinato de René Altamirano

Franklin Ramírez Majano, vinculado a la MS-13, enfrenta audiencia abreviada tras admitir su participación en el asesinato del abogado René Altamirano el pasado 6 de febrero en San Pedro Sula

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Para este lunes 18 de mayo está programada la audiencia de procedimiento abreviado en la causa judicial contra Franklin Eduardo Ramírez Majano (de 23 años), luego de que aceptara haber participado en el asesinato del abogado René Altamirano.

 Fotos: LA PRENSA
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Autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que existe un acuerdo con la defensa del imputado para que este admita su responsabilidad ante un juez, con el objetivo de obtener una reducción en la pena por el delito de asesinato.
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De acuerdo con el artículo 193 del Código Penal, este delito contempla penas de entre 20 y 25 años de prisión. En casos donde exista recompensa de por medio, la condena puede aumentar de 25 a 30 años.
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LA PRENSA conoció que, en el caso de Franklin Eduardo Ramírez Majano, la Fiscalía solicitará al juez una pena de 20 años de cárcel. Ramírez Majano, a quien la Policía vincula con la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.
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Según las investigaciones, el pasado 6 de febrero el acusado y un menor de edad se conducían en motocicletas mientras daban seguimiento al profesional del derecho.
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Las indagaciones señalan que aprovecharon el momento en que Altamirano se detuvo a comprar en una pulpería cercana a su bufete, ubicado en la 14 calle entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina de San Pedro Sula, para interceptarlo. En ese momento, el imputado presuntamente le disparó hasta causarle la muerte.
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Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público figuran videos que registran el recorrido que habrían realizado los presuntos sicarios desde El Progreso hasta el lugar donde ocurrió el crimen.
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Personas cercanas al lugar alertaron de inmediato a las autoridades y a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al sitio se confirmó que Altamirano ya no presentaba signos vitales.
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Altamirano fue abogado de Ramón Bertetty, imputado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y apoderado legal de la familia Handal.

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También fue abogado defensor de Plutarco Ruiz, el hombre vinculado a la muerte de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado en Santa Bárbara en 2014, pero en 2017 renunció llevar su defensa.
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Además de su carrera jurídica, René Altamirano tuvo participación activa en la política hondureña. Fue candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2013, representando al departamento de Cortés dentro del Movimiento M28 de Libre.
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También se desempeñó como regidor en la municipalidad de San Pedro Sula.
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