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Con las manos atadas: hallan sin vida a un joven en la aldea Mateo del Distrito Central

Las autoridades encontraron sin vida a un joven en el sector de La Calera, en la aldea Mateo del Distrito Central, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del 16 de mayo

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Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un joven en el sector de La Calera, en la aldea Mateo, en el municipio del Distrito Central, quien había sido reportado como desaparecido, hecho que causó consternación entre familiares y vecinos que lo buscaban desde la tarde del 16 de mayo.

 Foto: Redes sociales
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El joven fue identificado como Alexander Sierra, de 18 años, quien se desempeñaba como agricultor en su comunidad. Anteriormente, había trabajado como cobrador de buses interurbanos en la ruta entre Lepaterique y Tegucigalpa.

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Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en la escena, ubicada en un sector solitario y de difícil acceso, procediendo a acordonar el área para resguardar la zona.

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El joven Alexander Sierra fue encontrado a la orilla de la calle, en una zona rodeada de vegetación, vestía una camisa blanca, calzoneta negra, calcetines blancos y sandalias.

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Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladaron al lugar para realizar las primeras investigaciones del caso, en coordinación con el equipo de Medicina Forense, que posteriormente efectuó el levantamiento del cuerpo.

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Personas allegadas indicaron que Alexander Sierra era originario de Lepaterique y que en la actualidad vivía en el sector de La Brea, en la mismo zona capitalina.

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Los familiares del joven iniciaron un búsqueda desde el día anterior, tras perder comunicación con él luego de que saliera de su entorno habitual. Un día después, fue localizado sin vida.

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Con este caso, ya sumarían tres los jóvenes vinculados al rubro del transporte que han sido asesinados en circunstancias similares.

 Imagen ilustrativa
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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el posible motivo del hecho ni la identidad de los responsables.

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El hecho continúa bajo investigación por parte de las autoridades, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el suceso y determinar el posible motivo.

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