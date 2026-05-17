Víctimas en El Cimarrón: Revelan nuevos detalles del macabro crimen

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en horas de la madrugada del 12 de mayo, cuando el Cuerpo de Bomberos de Honduras recibió una alerta sobre un supuesto incendio en El Cimarrón. Al llegar al lugar, los equipos de socorro encontraron una escena dantesca: dos cuerpos calcinados dentro de un congelador y un tercer cadáver a unos 20 metros de distancia, cerca de un árbol.