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Víctimas en El Cimarrón: Revelan nuevos detalles del macabro crimen

Según información preliminar, una discusión tras la muerte de un perro desencadenó una discusión que originó el asesinato de tres personas. Un sospechoso ligado a la Pandilla 18 ya fue capturado

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Una discusión que comenzó tras la muerte de un perro, según información preliminar, habría desencadenado el asesinato de tres personas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en una zona boscosa de la aldea El Cimarrón, en el Distrito Central, Francisco Morazán.
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Desde el martes 12 de mayo, las autoridades analizaban restos óseos y dentales de tres víctimas cuyos cuerpos quedaron completamente carbonizados, dificultando su identificación.
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Tres días después, el Ministerio Público confirmó las identidades de las víctimas: Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence.
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La Policía informó que Axel Oved Cerrato Pineda era una de las víctimas en El Cimarrón, y es conocido dentro de la comunidad LGBTIQ+ como "Tatiana".
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El hallazgo de los cuerpos ocurrió en horas de la madrugada del 12 de mayo, cuando el Cuerpo de Bomberos de Honduras recibió una alerta sobre un supuesto incendio en El Cimarrón. Al llegar al lugar, los equipos de socorro encontraron una escena dantesca: dos cuerpos calcinados dentro de un congelador y un tercer cadáver a unos 20 metros de distancia, cerca de un árbol.
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Debido al estado en que quedaron los cuerpos, las autoridades únicamente lograron recuperar restos dentales y fragmentos óseos, por lo que fue necesario realizar análisis forenses y de ADN para confirmar las identidades.
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De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence llegaron la tarde del 10 de mayo al apartamento de Axel Oved Cerrato Pineda, ubicado en la colonia Monterrey de Tegucigalpa, para consumir drogas e ingerir bebidas alcohólicas.
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Posteriormente, los tres habrían solicitado drogas a supuestos vendedores vinculados con la Pandilla 18, quienes llegaron hasta la vivienda para entregarlas.
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Según las investigaciones, el perro de Axel (Tatiana) mordió a uno de los supuestos vendedores de droga. El hombre reaccionó disparándole al animal, situación que provocó una discusión con Axel. En medio del altercado, Axel habría sido asesinado de un disparo, convirtiéndose en la primera víctima del hecho.
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Las autoridades indicaron que, tras revisar el teléfono celular de Axel, los sospechosos, que serían de la pandilla 18, habrían encontrado imágenes que supuestamente vinculaban a Alejandro y Bowye con otra estructura criminal. Minutos después, ambos fueron asesinados.
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La investigación establece que los cuerpos fueron trasladados en un autobús hasta la aldea El Cimarrón.
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Los cadáveres de Alejandro y Bowye fueron introducidos en un congelador y posteriormente rociados con gasolina para ser incendiados. Mientras tanto, el cuerpo de Axel fue colocado en bolsas y quemado cerca de un árbol.
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Durante las labores de extinción del incendio, el Cuerpo de Bomberos localizó los tres cadáveres totalmente calcinados.
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Por este caso, las autoridades capturaron el viernes 15 de mayo a Víctor Javier Rivas Castro, de 37 años, señalado como supuesto miembro de la Pandilla 18 y presunto conductor del autobús utilizado para trasladar los cuerpos.
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Alejandro José Marcia Reyes (de 47 años) había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el 10 de mayo. La última vez que fue visto con vida fue en la colonia Los Robles de Tegucigalpa.
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Axel Oved Cerrato Pineda, conocida como “Tatiana”, residía en la colonia Monterrey, trabajaba en un call center y era enfermera de profesión, según la información proporcionada por personas cercanas.
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