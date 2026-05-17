Caso Yorleni Alas: familiares siguen esperando resultados de pruebas forenses

La desaparición de la Yorleni Alas mantiene consternada a la población de Puerto Cortés, mientras organizaciones civiles y colectivos feministas continúan exigiendo a las autoridades avances concretos en la investigación del caso y la identificación de una osamenta encontrada recientemente.
La preocupación aumentó luego de que el pasado 14 de mayo fueran localizados restos humanos en avanzado estado de descomposición en una zona apartada de la colonia 1 de Mayo, hallazgo que generó nuevas sospechas sobre el posible paradero de la joven de 18 años.
Desde el descubrimiento, familiares, vecinos y representantes de distintas organizaciones sociales permanecen atentos a los resultados de los análisis forenses que desarrolla Medicina Forense para determinar si los restos corresponden o no a Yorleni Alas.
La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 4 de mayo, fecha en la que salió de su lugar de trabajo junto a su hermana. Las circunstancias de lo ocurrido esa noche continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
De acuerdo con la versión proporcionada por el padre de las jóvenes, ambas aceptaron abordar una motocicleta conducida por un hombre que supuestamente les ofreció transportarlas a cambio de 150 lempiras. El acuerdo era que primero llevaría a una de ellas y posteriormente regresaría por la otra.
Horas más tarde, la hermana de Yorleni fue encontrada en un relleno sanitario con señales de haber sido víctima de abuso sexual. Desde ese momento, no se volvió a tener información sobre el paradero de la joven desaparecida.
Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades capturaron posteriormente a un sospechoso identificado como Henry Turcios, señalado de haber trasladado a las jóvenes en la motocicleta durante la noche en que ocurrieron los hechos.
La incertidumbre creció aún más después de conocerse que la osamenta encontrada en la colonia 1 de Mayo tenía pulseras y cadenas similares a las que, según familiares, llevaba Yorleni el día de su desaparición.
No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los restos humanos hallados.
Gabriela Guzmán, representante de la Asociación de Mujeres Porteñas, expresó el impacto emocional que enfrenta la familia de la joven. “No es fácil perder una hija, una hija que anda trabajando y que muera de esta manera”, manifestó.
La representante también cuestionó la respuesta institucional en casos de desapariciones de mujeres y señaló retrasos en los procesos de búsqueda. “Para que una mujer empiece a ser buscada, tienen que pasar entre 24 y 72 horas. Desde ahí tenemos un problema en las leyes”, expresó. Asimismo, organizaciones civiles reiteraron que continuarán acompañando el caso y promoviendo acciones para exigir justicia y respuestas sobre el paradero de Yorleni Alas.