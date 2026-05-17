Caso Yorleni Alas: familiares siguen esperando resultados de pruebas forenses

La representante también cuestionó la respuesta institucional en casos de desapariciones de mujeres y señaló retrasos en los procesos de búsqueda. “Para que una mujer empiece a ser buscada, tienen que pasar entre 24 y 72 horas. Desde ahí tenemos un problema en las leyes”, expresó. Asimismo, organizaciones civiles reiteraron que continuarán acompañando el caso y promoviendo acciones para exigir justicia y respuestas sobre el paradero de Yorleni Alas.