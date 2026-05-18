Túnel en bulevar Armenta costará L33.4 millones a San Pedro Sula

La construcción del túnel en el bulevar de Armenta a la altura del puente de Río Blanco costará a los sampedranos L33,432,463.07 según la adjudicación que se realizará en los próximos dias.
El proyecto será adjudicado en la próxima sesión corporativa de acuerdo a la agenda que se someterá a discusión y aprobació. Según la moción el proyecto estará a cargo de la Promotora de Desarrollo Inmobiliario, PDI.
PDI, la empresa ganadora es la compañía que construyó el puente Linda Coello y otros proyectos en la capital industrial durante la administración de Roberto Contreras.
El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima de la estructura.
Los conductores y expertos en ingeniería son del criterio que el túnel es una obra necesaria por el embudo que se forma en ese sitio, pero el problema persistirá sino se encuentra una solución en la intersección ubicada al lado este del puente específicamente en el bordo que conduce al segundo anillo y que también conecta con el bulevar del norte donde ya se vive un problema de tráfico.
El ingeniero Osmín Bautista explica que en ese sitio se necesita una solución integral que venga junto con el túnel pues será necesario reparar el pavimento por bajo del puente y trabajar en el otro extremo para evitar que se convierta en un problema el tráfico que se formará.
Procedimiento y licitación
En marzo, mediante punto del acta número siete la Corporación Municipal aprobó de carácter inmediato dar inicio del proceso y elaboración de pliego de condiciones para la licitación pública nacional: “Construcción del túnel sector Río Blanco-UTH” siendo ampliada la disponibilidad presupuestaria a fin de garantizar al pleno corporativo la capacidad financiera para la ejecución del proyecto en referencia.
Ahí, en esa sesión, acordaron aprobar el pliego de condiciones de la licitación pública nacional contratación de obra pública construcción del túnel sector Río Blanco.
Hoy procederán a realizar la adjudicación y según el acta de adjudicación en la licitación pública nacional retiraron pliego de condiciones 8 empresas: Constructora William y Molina, Servicios de Mantenimiento y Construcción, Sermaco; Geo Construcciones SA de CV; Profesionales de la Construcción, Prodecon; Promotora de Desarrollo Inmobiliario, PDI; Acarreo y Maquinaria de Construcción, Amacon; empresa en Obras de Construcción, Enoc y la Empresa Constructora Diek.
De todas las empresas que retiraron pliegos, únicamente tres presentaron ofertas: Promotora de Desarrollo Inmobiliario, PDI, ofertó L33,432,463.07; Constructora William y Molina, ofertó L38,581,313.86 la que fue descalificada en virtud que su oferta sobrepasó la disponibilidad presupuestaria para el desarrollo del proyecto.
La tercera que presentó oferta fue Servicios de Mantenimiento y Construcción, Sermaco, que ofertó L41,297,377 la que también fue descalificada porque la oferta sobrepasó la disponibilidad presupuestaria para el desarrollo del proyecto.
En la moción de adjudicación que será conocida por la Corporación Municipal se aprobará el acta donde se recomienda que el proceso de licitación sea otorgado a la Promotora de Desarrollo Inmobiliaria, PDI, por un valor de 33,432,463.07 pues consideran que es la oferta más conveniente a los intereses de San Pedro Sula.
El bulevar Armenta fue pavimentado hace más de 10 años y es una vía de alivio que conecta importantes sectores. El tráfico ha incrementado en los últimos años pues existen escuelas, universidades, centros comerciales, urbanizaciones en la zona lo que genera mayor tráfico en ese sector.
En los próximos dias la municipalidad, una vez adjudicado el proyecto, notificará cuando comenzará la construcción que a juicio de los pobladores del sector deben aprovechar el período de vacaciones de las escuelas bilingues en la zona para que el tráfico sea menor.