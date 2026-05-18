Túnel en bulevar Armenta costará L33.4 millones a San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La construcción del túnel en el bulevar de Armenta a la altura del puente de Río Blanco costará a los sampedranos L33,432,463.07 según la adjudicación que se realizará en los próximos dias.

El proyecto será adjudicado en la próxima sesión corporativa de acuerdo a la agenda que se someterá a discusión y aprobació. Según la moción el proyecto estará a cargo de la Promotora de Desarrollo Inmobiliario, PDI.

PDI, la empresa ganadora es la compañía que construyó el puente Linda Coello y otros proyectos en la capital industrial durante la administración de Roberto Contreras.

El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima de la estructura.

Los conductores y expertos en ingeniería son del criterio que el túnel es una obra necesaria por el embudo que se forma en ese sitio, pero el problema persistirá sino se encuentra una solución en la intersección ubicada al lado este del puente específicamente en el bordo que conduce al segundo anillo y que también conecta con el bulevar del norte donde ya se vive un problema de tráfico.

El ingeniero Osmín Bautista explica que en ese sitio se necesita una solución integral que venga junto con el túnel pues será necesario reparar el pavimento por bajo del puente y trabajar en el otro extremo para evitar que se convierta en un problema el tráfico que se formará.