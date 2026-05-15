Crisis de basura persiste en San Pedro Sula a las puertas de eventos internacionales

El problema de la basura no da tregua en San Pedro Sula. Las denuncias por fallas en la recolección y la proliferación de basureros clandestinos continúan a la orden del día.
Los operativos realizados por la Municipalidad de San Pedro Sula (MSPS) han representado soluciones temporales; sin embargo, preocupa que la ciudad esté a las puertas de varios eventos internacionales, entre ellos un Foro Iberoamericano de Turismo que reunirá a representantes de más de 22 países, y que la imagen urbana no luzca en condiciones óptimas.
La problemática se ha agudizado. Al recorrer distintos sectores de la ciudad, en varias esquinas se observan promontorios de desechos.
“Es tanta la basura que los camiones se llenan y no regresan a terminar la frecuencia, y así se van aglomerando más. Con este calor los malos olores se sienten, y los perros, más los pepenadores, rompen las bolsas ensuciando la ciudad”, dijo Francés Arriaga, residente del barrio Barandillas.
Desde el año pasado comenzó a agravarse el problema y hoy los sampedranos claman por una solución definitiva de todas las partes involucradas, pues la suciedad es evidente en distintos puntos de la ciudad.
“Mire, definitivamente acá se debe hacer algo. Antes de anunciar que se van a abrir portones en colonias y dejar a la gente expuesta a la inseguridad, se deben resolver situaciones como la de la basura. Ya pagamos un servicio y la municipalidad es al final la responsable”, expresó René Méndez, residente a quien le han colocado prácticamente un basurero a pocas cuadras de su vivienda.
Las denuncias son constantes no solo en redes sociales, sino también en grupos de WhatsApp de patronatos, residentes de colonias, escuelas y otros sectores donde aseguran que la situación se ha vuelto insostenible.
LA PRENSA consultó a las autoridades municipales sobre la problemática. Los funcionarios atribuyen parte de la situación a la contaminación ambiental y visual generada en la vía pública.
“Es una situación generada por la falta de cultura ciudadana en cuanto a la buena gestión de desechos sólidos, impedimentos para brindar el correcto servicio de recolección y la falta de una flota vehicular para efectuarlo por parte de la empresa operadora”, explicaron funcionarios municipales.
De acuerdo con la información proporcionada, la actual administración ha mantenido al día, en tiempo y forma, todos los compromisos contractuales con la empresa Sulambiente y aseguran que no han tenido impasses con la operadora.
Las autoridades confirmaron que actualmente desarrollan procesos administrativos para obtener una renovación y ampliación de equipos mecánicos, así como estrategias orientadas a mejorar el servicio.
La Municipalidad de San Pedro Sula inició operativos en algunos sectores para recolectar desechos y eliminar basureros clandestinos con apoyo de empleados municipales; no obstante, las acciones no han sido suficientes y el problema persiste.
Los operativos son constantes dice alcaldía
“Los operativos de recolección dentro de la MSPS son constantes y continuos, apegados a las rutas y frecuencias de recolección que la empresa operadora establece en su plan operativo. Actualmente se han intervenido diferentes sectores de la ciudad con equipos e implementos municipales, organizaciones gremiales, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil para fomentar la buena gestión de desechos sólidos e impactar positivamente el paisajismo de la ciudad”, señalaron los funcionarios encargados.
También anunciaron que los operativos continuarán ejecutándose según la planificación establecida para mejorar la calidad de vida en distintos sectores de la ciudad.
Según datos estadísticos de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu), se han aplicado 25 multas a ciudadanos sampedranos identificados en flagrancia por disposición ilegal de desechos sólidos.
De acuerdo con informes municipales, el volumen de desechos recolectados es variable según la generación de basura y la capacidad instalada para su recolección.
“Gracias a los esfuerzos municipales y a la empresa operadora del servicio, presentamos una media de recolección de desechos sólidos de 1,100 toneladas diarias que son trasladadas al relleno sanitario, donde reciben un manejo adecuado según las normas ambientales”, indicaron las autoridades.
La alcaldía invierte, según los funcionarios, 40 millones de lempiras en el servicio integral que incluye limpieza vial, embolsado, recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos.
Las autoridades municipales indicaron que, ante la realización de eventos internacionales, redoblarán esfuerzos en conjunto con la empresa operadora para ofrecer una mejor imagen a los visitantes y cumplir con las frecuencias establecidas en el contrato.