Crisis de basura persiste en San Pedro Sula a las puertas de eventos internacionales

San Pedro Sula, Honduras

El problema de la basura no da tregua en San Pedro Sula. Las denuncias por fallas en la recolección y la proliferación de basureros clandestinos continúan a la orden del día.

Los operativos realizados por la Municipalidad de San Pedro Sula (MSPS) han representado soluciones temporales; sin embargo, preocupa que la ciudad esté a las puertas de varios eventos internacionales, entre ellos un Foro Iberoamericano de Turismo que reunirá a representantes de más de 22 países, y que la imagen urbana no luzca en condiciones óptimas.

La problemática se ha agudizado. Al recorrer distintos sectores de la ciudad, en varias esquinas se observan promontorios de desechos.

“Es tanta la basura que los camiones se llenan y no regresan a terminar la frecuencia, y así se van aglomerando más. Con este calor los malos olores se sienten, y los perros, más los pepenadores, rompen las bolsas ensuciando la ciudad”, dijo Francés Arriaga, residente del barrio Barandillas.

Desde el año pasado comenzó a agravarse el problema y hoy los sampedranos claman por una solución definitiva de todas las partes involucradas, pues la suciedad es evidente en distintos puntos de la ciudad.

“Mire, definitivamente acá se debe hacer algo. Antes de anunciar que se van a abrir portones en colonias y dejar a la gente expuesta a la inseguridad, se deben resolver situaciones como la de la basura. Ya pagamos un servicio y la municipalidad es al final la responsable”, expresó René Méndez, residente a quien le han colocado prácticamente un basurero a pocas cuadras de su vivienda.